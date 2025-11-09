Παναθηναϊκός: Με Λαφόν, Γεντβάι και Πάντοβιτς η ενδεκάδα με ΠΑΟΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει το «Τριφύλλι» με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, τον Γεντβάι στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πάντοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (9/11, 21:00) τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, με στόχο να πάρει τη νίκη και να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την απόσταση που τον χωρίζει με την κορυφή.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι, ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Καλάμπρια, Σάντσες, Ντέσερς και Σφιντέρσκι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Κυριακόπουλο και Γεντβάι στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Σιώπης και Τσιριβέγια, με την τριπλέτα των Τζούρισιτς, Τετέ και Ζαρουρί πίσω από τον προωθημένο Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπρέγκου, Μπόκος και Νικάς.