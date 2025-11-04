Αποθεώνουν Πινέδα στο Μεξικό: «Έλαμψε ξανά, βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα»!

Με αποθεωτικά λόγια για τον Ορμπελίν Πινέδα μιλούν στο Μεξικό, μετά τις τελευταίες εξαιρετικές εμφανίσεις του, με την φανέλα της ΑΕΚ!

Ο διεθνής μέσος, βρίσκεται σε σούπερ αγωνιστική κατάσταση το τελευταίο διάστημα και μάλιστα, στο ματς της περασμένης Κυριακής με τον Παναιτωλικό στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Αρένα, ήταν εκείνος που έδωσε τη λύση με το γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι επιδόσεις του Ορμπελίν αποτελούν θέμα συζήτησης στην πατρίδα του στο Μεξικό με την ιστοσελίδα «chivaspasion» να σημειώνει πως «ο “Μαγκίτο” βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έλαμψε ξανά. Είχε να σκοράρει 9 μήνες όμως ήταν καθοριστικός στη νίκη επί του Παναιτωλικού όπου πέτυχε το γκολ που έκρινε το αποτέλεσμα και αναδείχτηκε πολυτιμότερος. Ο Πινέδα εμφανίστηκε την πιο κρίσιμη στιγμή για να δώσει στην ΑΕΚ τη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον προτελευταίο αγώνα της ΑΕΚ, εναντίον της Αμπερντίν, για το UEFA Conference League, έδωσε δύο ασίστ, αποτελώντας σημαντική μονάδα». Εμείς να θυμίσουμε εδώ πως ο Πινέδα ήταν από τους λίγους που ξεχώρισαν και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Οι Μεξικάνοι κλείνουν το ρεπορτάζ μπλέκοντας και πάλι τον Πινέδα με μεταγραφικά σενάρια που αφορούν την Τσίβας επισημαίνοντας όμως πως «υπάρχουν φήμες αλλά τίποτε συγκεκριμένο. Στην πραγματικότητα, δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στο μεξικανικό ποδόσφαιρο, καθώς πλησιάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και με μια καλή προσφορά, όλα είναι πιθανά…».

Αναφορά στην ανοδική πορεία του Πινέδα κάνει και η AS που αναφέρει πως «Ο Ορμπελίν πανηγυρίζει ξανά γκολ με την ΑΕΚ. Σε αγώνα με τον Παναιτωλικό, ο πρώην παίκτης της Τσίβας σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του. Διακρίθηκε επίσης ως ο MVP του αγώνα για την πολύτιμη προσφορά του», ενώ η Record επισημαίνει: «Ο Πινέδα οδήγησε την ΑΕΚ στη νικη. Επέστρεψε στην καλή φόρμα του και εμφανίστηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του».

Οι αριθμοί του Πινέδα με τον Παναιτωλικό

Ο Ορμπελίν Πινέδα πραγματοποίησε στο σύνολο του ένα γεμάτο και ολοκληρωμένο παιχνίδι σε όλους τους τομείς. Ανασταλτικά ήταν απόλυτα συνεπής και μπόρεσε μαζί με τον Μαρίν να συνθέσει ένα δίδυμο στον άξονα ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα. Τη διαφορά βεβαίως την έκανε η εικόνα που έβγαλε δημιουργικά καθώς όπως φαίνεται στο Match heatmap του sofascore πάτησε όλο το γηπέδο και μπόρεσε να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα συνδυστικού παιχνιδιού της ΑΕΚ.

Ο Πινέδα ήταν δεύτερος στις επαφές στον αγώνα με 110 αγγίγματα (πρώτος είναι ο Ρέλβας με επτά παραπάνω) δείγμα του πόσο πέρασε η μπάλα από τα πόδια του ενώ κατέγραψε στο σύνολο 96% ακρίβεια στις πάσες (88/92). Από αυτές οι 69/74 (93%) ήταν στο μισό της αντίπαλης ομάδας πράγμα που δείχνει πως είχε το καθαρό μυαλό και την ακρίβεια να μην κάνει λάθη παρ’ ότι ο Παναιτωλικός έπαιζε σφικτά και παρ’ ότι δεν υπήρχαν χώροι, ενώ είχε 19/19 πάσες στο μισό της ΑΕΚ. Υψηλό ποσοστό είχε και στις μακρινές μεταβιβάσεις και γενικότερα ο Πινέδα αποτέλεσε βασικό πυλώνα δημιουργίας για την ΑΕΚ.