Οι κλήσεις της Εθνικής Νέων για προκριματικά του Euro 2026 - Πρώτη για τον Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ

Στην Αττάλεια θα ταξιδέψει η Εθνική Νέων για τα παιχνίδια του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων 2026. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, τη Λευκορωσία και το Λιχτενστάιν.
Ο Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε την αποστολή για τα τρία κρίσιμα παιχνίδια.
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΟΜΑΔΑ
|ΗΜ. ΓΕΝ.
|24
|ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|DAC 1904
|2007
|18
|ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ
|2007
|9
|ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|5
|ΤΣΙΟΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|6
|ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΜΠΕΝΤΡΙ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|7
|ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|8
|ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|12
|ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|15
|ΚΑΡΑΚΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|20
|ΟΓΙΕΝΠΑΝΤΕ ΡΑΙΑΝ ΟΛΑΝΤΑΙΟ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|WEST HAM
|2007
|16
|ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|1
|ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΑΡΗΣ
|2007
|21
|ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΕΣΟΣ
|MODENA FC
|2007
|10
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|11
|ΖΕΚΑ ΡΟΥΣΙΤ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|4
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|2
|ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|3
|ΜΠΕΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2008
|13
|ΧΑΜΖΑ ΕΡΙΚ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|14
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|17
|ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|19
|ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|22
|ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΤΑΘΑΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|STUTTGART
|2007
|23
|ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΑΕΚ
|2007