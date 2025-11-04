MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Οι κλήσεις της Εθνικής Νέων για προκριματικά του Euro 2026 - Πρώτη για τον Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Οι επιλογές του Βαγγέλη Μόρα για τους αγώνες του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων 2026, που θα διεξαχθούν στην Αττάλεια. Παρθενική κλήση για τον 18χρονο αμυντικό 18χρονο Ράγιαν Ογεμπάντε που αγωνίζεται στη Γουέστ Χαμ.

Στην Αττάλεια θα ταξιδέψει η Εθνική Νέων για τα παιχνίδια του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων 2026. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, τη Λευκορωσία και το Λιχτενστάιν.

Ο Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε την αποστολή για τα τρία κρίσιμα παιχνίδια.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΗΜ. ΓΕΝ.
24 ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ DAC 1904 2007
18 ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ 2007
9 ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΑΟΚ 2007
5 ΤΣΙΟΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
6 ΝΤΟΥΝΓΚΑ  ΜΠΕΝΤΡΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
7  ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
8 ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
12 ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007
15 ΚΑΡΑΚΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
20 ΟΓΙΕΝΠΑΝΤΕ ΡΑΙΑΝ ΟΛΑΝΤΑΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ WEST HAM 2007
16 ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
1 ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΑΡΗΣ 2007
21 ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΣ MODENA FC 2007
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ ΜΕΣΟΣ ΠΑΟΚ 2007
11 ΖΕΚΑ ΡΟΥΣΙΤ ΜΕΣΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ  2007
4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΠΑΟΚ 2007
2 ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ   ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
3 ΜΠΕΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2008
13 ΧΑΜΖΑ ΕΡΙΚ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
14 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
17 ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007
19 ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007
22 ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΤΑΘΑΙΟΣ  ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ STUTTGART 2007
23 ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΚ 2007
Οι κλήσεις της Εθνικής Νέων για προκριματικά του Euro 2026 - Πρώτη για τον Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ