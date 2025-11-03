Όταν η ΑΕΚ νίκησε τη Σταντάρ Λιέγης, «έσβησε» τον Οτσόα και έκλεισε τον Πινέδα

Ο Μεξικανός άσος υπέγραψε την αγχωτική νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού κι ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια τον αποθεώνουν, το SDNA…ξεσκονίζει το παρασκήνιο της άφιξής του στην Ελλάδα: τότε που η Ένωση για να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα», νίκησε τη Σταντάρ Λιέγης, καθώς και τo «ψηστήρι» του συμπατριώτη του, Γκιγιέρμο Οτσόα.

«Talk of the town» στη Νέα Φιλαδέλφεια (μαζί με τον ρέφερι Γιάννη Παπαδόπουλο) ο Ορμπελίν Πινέδα.



Ο Μεξικανός μεσοεπιθετικός έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά για την ΑΕΚ στο ματς με τον Παναιτωλικό, υπογράφοντας στο 92’ την αγχωτική, αλλά πολύτιμη νίκη της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Το πρώτο του φετινό γκολ ήρθε την πιο κρίσιμη στιγμή στη μάχη με τους Αγρινιώτες και φυσικά τα φώτα έπεσαν πάνω του.

Ο 29χρονος άσος διανύει την τέταρτη σεζόν του στην Ελλάδα, με την ΑΕΚ να έχει δώσει πραγματική μάχη το καλοκαίρι του 2022 για να τον φέρει από τη Θέλτα.

Ο Πινέδα τότε ήταν ο διακαής πόθος του Ματίας Αλμέιδα, με τους «κιτρινόμαυρους» να τα βρίσκουν με την ισπανική ομάδα για τον δανεισμό του.

Στις 14 Ιουλίου 2022 πέταξε για το Άλκμααρ της Ολλανδίας, όπου η ΑΕΚ έκανε προετοιμασία, για να υπογράψει και να τεθεί στη διάθεση του «Pelado». Όμως μέχρι να φτάσουμε εκεί, είχε προηγηθεί ένα σίριαλ…

Η σφήνα της Σταντάρ Λιέγης

Ενώ η ΑΕΚ βρισκόταν σε ανοιχτή γραμμή με τη Θέλτα, η Σταντάρ Λιέγης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Οι Βέλγοι έκαναν παζάρια για δανεισμό ή ακόμη και για αγορά του Πινέδα, προσφέροντας – σύμφωνα με τα ισπανικά και βελγικά ΜΜΕ - 3,7 εκατ. ευρώ συν 500.000 ευρώ μπόνους.

Το report του Οτσόα

Στην υπόθεση μπήκε κι ένας… φίλος του Πινέδα: ο Γκιγιέρμο Οτσόα. Ο διεθνής Μεξικανός τερματοφύλακας είχε αγωνιστεί δύο χρόνια (2017–19) στη Σταντάρ και αποχώρησε για την Κλαμπ Αμέρικα.

Οι Βέλγοι ζήτησαν τη γνώμη του και ο Οτσόα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη του, «ψήνοντας» ουσιαστικά τη Σταντάρ να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του. Συχγρόνως, επικοινώνησε και με τον ίδιο τον Πινέδα, προσπαθώντας να τον πείσει να ακολουθήσει τα χνάρια του στη Λιέγη.

Η μάχη και το deal done της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ, όμως, δεν κατέθεσε τα όπλα. Ενημέρωσε τη Θέλτα ότι προτίθεται να καλύψει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο του παίκτη, να πληρώσει loan fee για τον δανεισμό και να συμπεριλάβει οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του ’23. Παράλληλα, συζήτησε ακόμη και το ενδεχόμενο απευθείας αγοράς, πρόταση που απορρίφθηκε, αλλά έδειξε πόσο αποφασισμένη ήταν η Ένωση.

Τελικά, η ΑΕΚ βγήκε νικήτρια από τη μάχη με τη Σταντάρ Λιέγης, τον Οτσόα και όποιον άλλον μπήκε…σφήνα. Ο Πινέδα ήρθε στην Αθήνα, φόρεσε τα «κιτρινόμαυρα» και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές ξένων παικτών στην ιστορία του κλαμπ.