Η Πάρμα προηγήθηκε στα 12 δευτερόλεπτα, όμως η Μπολόνια γύρισε το ματς με δύο γκολ του Κάστρο (1-3) και πάτησε στην 4η θέση της Serie A.

Συνέχεια στα καταπληκτικά αποτελέσματα έδωσε η ομάδα του Βιντσέντζο Ιταλιάνο που επικράτησε της Πάρμα στο Tardini (1-3) και έπιασε Μίλαν και Γιουβέντους στις θέσεις του Champions League.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο πρώτο λεπτό με τον Μπερναμπέ, όμως ο Σαντιάγκο Κάστρο πέτυχε το πρώτο του γκολ στο ματς στο 17’ για το 1-1 που έμεινε για το ημίχρονο. Η Πάρμα έμεινε με δέκα παίκτες στο 36’ μετά τη δεύτερη κίτρινη στον Ορντόνιες και στην επανάληψη η Μπολόνια γύρισε το ματς με τον Κάστρο να κάνει το 1-2 στο 68’ και τον Μιράντα να διαμορφώνει το τελικό 1-3 στο 92’. Πάνω από τον υποβιβασμό παραμένει μέχρι στιγμής η Πάρμα.