Επιστροφή Παβλένκα: Η 11άδα του ΠΑΟΚ στις Σέρρες (pic)

Ο Γίρι Παβλένκα επιστρέφει κάτω από τα γκολπόστ του ΠΑΟΚ στο ματς της 9ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό! Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου…

Με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας για τρίτη σερί αγωνιστική και λίγο πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ στις Σέρρες.

Αρκετές απουσίες για τους Θεσσαλονικείς με τους Πέλκα, Χατσίδη, Καμαρά, Λόβρεν και Ζίβκοβιτς να παραμένουν στη Θεσσαλονίκη και τον Ραζβάν Λουτσέσκου να «επιστρατεύει» τον Γίρι Παβλένκα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

Μπροστά από τον Τσέχο τερματοφύλακα, οι Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι θα συνθέσουν την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά, με το ακλόνητο δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ να επιστρέφει στον χώρο του κέντρου.

Ο Κωνσταντέλιας ως είθισται στο «10», με τις πλευρές να αναλαμβάνουν Ντεσπόντοφ (δεξιά) και Τάισον (αριστερά), με βασικό προωθημένο τον Φιόντορ Τσάλοβ.

Για τον γηπεδούχο Πανσερραϊκό, ο Τιναλίνι θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Γκελασβίλι-Καρασαρλίδη στα στόπερ και τους Γεωργιάδη-Καλίνιν στα άκρα της άμυνας. Ο Δοϊρανλής θα βρεθεί στα χαφ με τον Γκιγιόμ ενώ πίσω από τον Μάρας θα αγωνιστούν οι Μπρουκς, Μπανζάκι και Ιβάν.