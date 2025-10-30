Το τατουάζ του Σπαλέτι για τη Νάπολι «ανάβει φωτιές» στο Τορίνο!

Ο Ιταλός τεχνικός ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο της Γιουβέντους, αλλά οι οπαδοί δεν ξεχνούν το μελάνι της… Νάπολι στο μπράτσο του.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι βρίσκεται προ των πυλών της Γιουβέντους, με την επίσημη ανακοίνωση να θεωρείται πλέον θέμα ωρών. Οι «μπιανκονέρι» αποφάσισαν να χωρίσουν δρόμους με τον Ίγκορ Τούντορ έπειτα από μια απογοητευτική σειρά αγώνων χωρίς νίκη και γκολ, αναζητώντας έναν έμπειρο προπονητή για να επαναφέρει την ομάδα στις επιτυχίες.

Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται να είναι ο 66χρονος Σπαλέτι, πρωταθλητής Ιταλίας με τη Νάπολι το 2023, ο οποίος ωστόσο δεν επιθυμούσε έναν ρόλο «πυροσβέστη». Ο έμπειρος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι δέχεται να αναλάβει μόνο με πολυετές συμβόλαιο, έως το καλοκαίρι του 2027, ώστε να χτίσει κάτι μακροπρόθεσμο στο Τορίνο — αίτημα που έγινε τελικά αποδεκτό από τη διοίκηση της «Γηραιάς Κυρίας».

Ωστόσο, η επικείμενη άφιξή του έχει ήδη διχάσει τους φίλους της Γιουβέντους. Ο λόγος; Το περιβόητο τατουάζ της Νάπολι που κοσμεί το αριστερό του μπράτσο.

Ο Σπαλέτι, μετά την κατάκτηση του ιστορικού Scudetto με τους «παρτενοπέι» το 2023, επέλεξε να χαράξει στο σώμα του το σήμα της ομάδας και τον αριθμό «3», όσα και τα πρωταθλήματα στην ιστορία του συλλόγου. Ήταν το πρώτο τατουάζ της ζωής του, σύμβολο της βαθιάς αγάπης του για τη Νάπολι και τον λαό της.

Κι αν για εκείνον ήταν μια κίνηση συναισθηματικής σύνδεσης, για τους φιλάθλους είναι μια υπενθύμιση που «τσούζει». Οι αντιδράσεις στα social media ήδη φουντώνουν, με αρκετούς να εκφράζουν δυσφορία για το γεγονός ότι ο άνθρωπος που «χάραξε στο δέρμα του» τη Νάπολι θα ηγηθεί τώρα της μεγάλης της αντιπάλου.