Βενετίδης: «Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε την απόδοση - Κοιτάμε ξανά ψηλά»

Ο υπηρεσιακός προπονητής του ΟΦΗ, Στέλιος Βενετίδης ήταν ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας πως ανέβασαν ρυθμό και γι' αυτό κερδίσανε τον Ηρακλή, καταλήγοντας πως και φέτος κοιτάνε ψηλά στο Κύπελλο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο είχε χώρους στην αντεπίθεση και μας δυσκόλεψε αρκετά, η ομάδα ήταν επηρεασμένη και δεν μπόρεσε να κάνει το παιχνίδι της.

Καταφέραμε να βρούμε το γκολ της ισοφάρισης και στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε τον ρυθμό, είχαμε καλύτερη απόδοση και γι' αυτό πήραμε τη νίκη.

Η συνέχεια πιστεύω πως θα είναι ακόμα καλύτερη, ο ΟΦΗ είναι μία ομάδα με ποιότητα, θέλουμε να προχωρήσουμε στο Κύπελλο και βλέπουμε όπως και πέρυσι ψηλά».

