MENU
LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena / Cosmote Sport 1 HD
9η αγωνιστική
ΑΕΚ
ΑΕΚ
1 0
<% getScoreHome(1363691) %> <% getScoreAway(1363691) %>
Παναιτωλικός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ MATCH REPORT
Διαιτητης
  • Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
  • VAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθήνας)
  • AVAR: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐα)
Βοηθοι
  • Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονία)
  • Κομισοπούλου Γεωργία (Χανιά)
Τεταρτος
  • Φώτης Νταούλας (Δυτικής Αττικής)
Σκορερς
  • 90+2' Πινέδα
Κιτρινες καρτες
  • 18' Βίντα
  • 41' Ρέλβας
  • 81' Γιόβιτς
  • 81' Ρότα
  • 81' Πήλιος
Κιτρινες καρτες
  • 26' Κοντούρης
  • 90+1' Ματσάν

Live: ΑΕΚ - Παναιτωλικός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ