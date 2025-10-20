Ο Μάξι Λόπες πήγε στο Master Chef της Γουάντα Νάρα και οι «μπηχτές» έπεσαν... βροχή (vid)

Το πρώην ζευγάρι που απασχόλησε τη Showbiz του ποδοσφαίρου εξαιτίας του ερωτικού... τριγώνου με τον Μάουρο Ικάρντι, συναντήθηκε στο ριάλιτι μαγειρικής της Αργεντινής και όπως υποψιάζεστε, τα πράγματα δεν πήγαν και... πολύ καλά!

Ο Μάξι Λόπες πήγε στο Master Chef της Αργεντινής, καθώς λατρεύει τη μαγειρική, όμως έπρεπε να διαγωνιστεί με παρουσιάστρια την πρώην σύζυγό του, Γουάντα Νάρα!

Οι σχέσεις τους δεν είναι καλές, το γνωστό μοντέλο προσπάθησε να... σπάσει τον πάγο, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή να ετοιμάζει την «Μποντιόλα της Γουάντα», ένα πιάτο που του μαγείρευε όσο ήταν παντρεμένοι. Μάλιστα, ο ίδιος απέδωσε το όνομά της στην παραδοσιακή συνταγή μετά από ερώτηση κριτή, ενώ προηγήθηκαν ατάκες... φωτιά!

- Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου!

- Ναι, ναι...

- Πώς νιώθει η γυναίκα σου για τη συμμετοχή σου στο παιχνίδι;

- Όπως θα ένιωθες και εσύ.

- Έχω πολλά παράπονα από εσένα! Βρήκες άλλη γυναίκα, πιο όμορφη, πιο ψηλή και πιο αδύνατη από εμένα...

- Έμαθες να μαγειρεύεις ή ακόμα τρως κατεψυγμένα φαγητά; Γιατί όταν ήμασταν παντρεμένοι και δεν προλάβαινα να μαγειρέψω, τρώγαμε κατεψυγμένα.

- Η νέα μου σύζυγος έχει μάθει να μαγειρεύει!

Δείτε το viral βίντεο με τη συνάντησή τους να είναι άκρως... ενδιαφέρουσα: