Κινδυνεύει να κουρευτεί ο γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο γνωστός πλέον οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πολύ κοντά στο να καταφέρει να δει το κεφάλι του να είναι φυσιολογικό ξανά.

Ο Φρανκ Ίλετ να έχει αποκτήσει μια πλούσια κόμη, αφού έχει υποσχεθεί πως θα κουρευτεί όταν η ομάδα του καταφέρει να κάνει 5 σερί νίκες.

Και λίγο - πολύ έχει να βάλει ψαλίδι σε μαλλιά του έναν ολόκληρο χρόνο, αφού το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ δεν έχει καταφέρει έως τώρα να κάνει το σερί που χρειάζεται.

Όμως αυτό είναι πολύ κοντά στο να αλλάξει. Η Μάντσεστερ έχει κάνει δύο σερί νίκες και χρειάζεται ακόμη τρεις αγώνες ώστε να στείλει τον φίλαθλο της στο κουρείο.

Τα σχόλια για το πώς να κάνει τα μαλλιά του ο Φρανκ, έχουν κατακλύσει τις δημοσιεύσεις του στα social media, αφού πρώτη φορά μετά από καιρό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποπνέει εμπιστοσύνη.