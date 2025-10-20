Μπαρτσελόνα: Παραμένει αμφίβολος ο Φεράν Τόρες για Ολυμπιακό

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, όμως τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους «μπλαουγκράνα».

Ο Χάνσι Φλικ δεν μπορεί ήδη να υπολογίζει στους Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Γκαρθία, Λεβαντόφσκι και Ραφίνια, ενώ πλέον προέκυψε ανησυχία και για τον Φεράν Τόρες.

Ο Ισπανός επιθετικός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, πρόβλημα που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της υποχρέωσής του με την εθνική ομάδα της Ισπανίας απέναντι στη Γεωργία.

Αν και έμεινε εκτός αποστολής στο ματς με τη Χιρόνα για να προφυλαχθεί, οι ενοχλήσεις δεν έχουν υποχωρήσει και έτσι η συμμετοχή του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο Φλικ καλείται πλέον να διαχειριστεί μια πραγματική «κρίση τραυματισμών», αναζητώντας λύσεις ανάγκης για να παρατάξει μια ανταγωνιστική ενδεκάδα απέναντι στους Πειραιώτες στο «Μονζουίκ».