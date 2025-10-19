Κόουλμαν: «Πρέπει να αλλάξουμε την ψυχολογία της ομάδας»

Θέμα ψυχολογίας διέκρινε στον Αστέρα Aktor ο νέος προπονητής Κρις Κόουλμαν.

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν μετά την ισοπαλία του Αστέρα Aktor με την Κηφισιά με 2-2.

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε είναι η ψυχολογία της ομάδας γιατί ερχόμαστε από ένα μεγάλο σερί χωρίς νίκη. Φτάσαμε κοντά σήμερα αλλά δεν το καταφέραμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα για να μας βοηθήσει για την πορεία της ομάδας μας.

Έχουμε παίκτες καλούς σε τεχνική κατάρτιση αλλά μερικές φορές λίγο αφελείς σε κάποια σημεία όπως είδαμε και σήμερα βρεθήκαμε ορισμένες φορές να θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω και τελικά κάναμε λάθος, αυτό βοήθησε και όπως είδαμε τιμωρηθήκαμε».