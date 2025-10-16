Συμβολική κίνηση Στραματσόνι και Ιταλού δημοσιογράφου πριν το παιχνίδι με το Ισραήλ (vid)

Στον αγώνα της Τρίτης (14/10), όπου η Ιταλία επικράτησε άνετα του Ισραήλ με 3-0 για τα προκριματικά του Μουντιάλ, μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε λίγο πριν τη σέντρα.

Ο δημοσιογράφος του Rai1, Αλεσάντρο Ασινέλι, και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Αντρέα Στραματσόνι, εμφανίστηκαν φορώντας μαύρες κορδέλες, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αποτίσουν φόρο τιμής.

Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο μνήμης για τους 250 δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα, γεγονός το οποίο ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία. Οι δύο παρουσιαστές στάθηκαν δίπλα ο ένας στον άλλον, στέλνοντας ένα διακριτικό αλλά ηχηρό μήνυμα πριν από την έναρξη του ματς.

Το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε μέσα σε έντονο κλίμα, καθώς γύρω και μέσα στο γήπεδο σημειώθηκαν διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης. Πολλοί φίλαθλοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και «Δώστε κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ», δίνοντας ξεχωριστό τόνο στη βραδιά.

Αγωνιστικά, η «Σκουάντρα Ατζούρα» έκανε το καθήκον της, επικρατώντας 3-0 και παραμένοντας κοντά στη Νορβηγία στη μάχη για την πρόκριση, στον 9ο όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης.