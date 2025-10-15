Ένταση και επεισόδια στο Ούντινε λόγω του Ιταλία–Ισραήλ (vid)

Η πόλη του Ούντινε μετατράπηκε σε σκηνικό έντονων αναταραχών το βράδυ της Τρίτης (14/10), λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση Ιταλίας–Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξαιτίας μεγάλων διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και κρατώντας πανό που καλούσαν σε διεθνή καταδίκη του Ισραήλ — μεταξύ αυτών και πλακάτ που έγραφαν «Δείξτε στο Ισραήλ την κόκκινη κάρτα».

Μέρος των συγκεντρωμένων κινήθηκε συντεταγμένα προς το γήπεδο, επιχειρώντας να πλησιάσει τον χώρο διεξαγωγής του αγώνα. Η Αστυνομία παρενέβη άμεσα για να εμποδίσει την πορεία, γεγονός που οδήγησε σε έντονες συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με επεισόδια σώμα με σώμα, χρήση χημικών και συλλήψεις, ενώ αναφέρθηκαν και τραυματισμοί. Για αρκετή ώρα, το Ούντινε έμοιαζε με πεδίο μάχης, υπό τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα.