Ακάθεκτοι Πανθρακικός, Άρης Πετρούπολης, Πύργος, Μύκονος - «Απώλειες» Λαμία, Ξάνθη, Ιωνικός!

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του διημέρου στην Γ' Εθνική:
1ος όμιλος
ΠΑΟΚ Κρηστώνης – ΑΟ Ξάνθη 1-1 (90+5' Μαρμαρίδης / 73' Αναγνωστόπουλος)
Ορέστης Ορεστιάδας – Ποσειδών Μηχανιώνας 0-1 (89' Κυριακίδης)
ΠΑΟΚ Δυτικού – Αετός Οφρυνίου 1-1 (37' Μπόατενγκ / 29' Βακιρτζής)
Θερμαϊκός Θέρμης – Πανθρακικός 0-2 (48'-89' Σαραντίδης)
Ηρακλής Θερμαϊκού – Απόλλων Κρύας Βρύσης 1-0 (22' Χαραλαμπίδης)
Δόξα Δράμας – Κιλκισιακός 2-1 (75' Βουδουρίδης, 86' Κόντος / 1' Αγαπητός)
2ος όμιλος
Ερμής Εξοχής – Εορδαϊκός 2-1 (7' Μιχαηλίδης. 86' Γερονάτσιος / 87' )
Ακρίτες Συκεών – Απόλλων Καλαμαριάς 2-4 (52'-69' Κασιούρας / 2'-26' Γιουκούδης, 51' Σιατραβάνης, 79' Ρίζος)
Σαρακηνός – Βέροια 0-0
Κοζάνη – Αστέρας Καρδίτσας 0-0
ΑΕ Αλεξάνδρειας – Εθνικός Ν.Κεραμιδίου 2-2 (6' Μπάτσι, 75' Κυριακίδης / 43' Ελέζι, 49' Κυπαρίσσης)
ΑΕ Ευόσμου – Πιερικός 0-2 (81' Σενγκέργκης, 88' Μαντίκας)
3ος όμιλος (5η αγωνιστική)
ΠΟ Ελασσόνας – Θεσπρωτός 3-1 (18' Γκουντρουμπής, 37'-45' Μπιώτης / 48' Ρομέρο)
ΑΕ Λευκίμμης – Άρης Φιλιατών 3-2 (1'-87' Τσιάβος, 8' Αράθυμος / 33' Φερεντίνος, 79' Μηντής)
Τηλυκράτης – Αναγέννηση Άρτας 2-0 (6' Περιστέρης, 72' Τσιεγγερίδης)
ΠΑΣ Λαμία – Τρίκαλα 2-2 (68' Ντότης, 81' Φυτόπουλος πεν / 9'-62' Μηλιώτης)
Πρόοδος Ρωγών – Αστέρας Σταυρού 0-0
ΑΕ Ν.Σελεύκειας – Αναγέννηση Σχηματαρίου 1-0 (51' Γούλας)
Ρεπό: Ανθούπολη
4ος όμιλος
Θύελλα Πατρών – Πανγυθεατικός 2-1 (62', 73' / 31' Μαλτέζος)
Ερμής Μελιγούς – ΑΟ Μιλτιάδης 0-2 (43' Ξιφιλίνος, 50' Ηλιόπουλος)
Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος 0-2 (36' Φωκαΐδης, 88' αυτογκόλ)
ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος 0-1 (10' Μακρής)
Πανθουριακός – ΠΑΣ Κόρινθος 1-1 (59' Δημητρίου / 21' Χαρίτος)
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Παναχαϊκή 1-0 (44' Ιβάν Σίλβα)
5ος όμιλος
ΑΟ Νέας Αρτάκης – Δόξα Βύρωνος 1-0 (59' πεν. Αλεξίου)
Κένταυρος Βριλησσίων – Εθνικός Αστέρας 1-1 (62' / 18' )
Άρης Πετρούπολης – ΑΟ Νέας Ιωνίας 3-1 (50' Τσίτσαρης, 51'-87' Κολλάς / 34' Ροκάι)
ΑΕΡ Αφάντου – Διαγόρας Ρόδου 1-1 (8' Τζαφέρι / 58' πεν. Νικολακόπουλος)
ΑΟ Καρύστου – Αμαρυνθιακός 1-0 (84' Ταχματζίδης)
Ρόδος – Απόλλων Καλυθιών / ΜΑΤΑΙΩΣΗ
6ος όμιλος
Γρανίτης Αγ. Μαρίνας – ΑΕ Μυκόνου 0-1 (48' )
Γιούχτας – Αίας Σαλαμίνας 5-0 (6'-32' Κωστάκης, 45' Μαραθωνίτης, 51' Πολυχρόνης, 55' Μάνος)
Ιωνικός – Ηλυσιακός 0-2 (54' Διαμαντόπουλος, 82' )
Σαρωνικός Αναβύσσου – Ατσαλένιος 2-0
Χαϊδάρι – Αστέρας Βάρης 0-2 (5' Βασιλειάδης, 76' Χριστίνης)
11/10: Εθνικός – Θύελλα Ραφήνας 2-1 (15'-58' Γροντής / 69' Χίσο)