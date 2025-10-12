Ακάθεκτοι Πανθρακικός, Άρης Πετρούπολης, Πύργος, Μύκονος - «Απώλειες» Λαμία, Ξάνθη, Ιωνικός!

Με το παιχνίδι Ρόδος-Απόλλων Καλυθιών να αναβάλλεται λόγω διαμάχης των «ελαφιών» με την Πολιτεία, κανονικά διεξήχθησαν οι αγωνιστικές σε κάθε όμιλο. Ο Άρης Πετρούπολης πήρε το ντέρμπι με τη Νέα Ιωνία, απρόβλεπτες καταστάσεις σε πολλούς ομίλους, όπου πολλοί «μνηστήρες» ερίζουν για τις κορυφές!

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του διημέρου στην Γ' Εθνική: 1ος όμιλος ΠΑΟΚ Κρηστώνης – ΑΟ Ξάνθη 1-1 (90+5' Μαρμαρίδης / 73' Αναγνωστόπουλος) Ορέστης Ορεστιάδας – Ποσειδών Μηχανιώνας 0-1 (89' Κυριακίδης) ΠΑΟΚ Δυτικού – Αετός Οφρυνίου 1-1 (37' Μπόατενγκ / 29' Βακιρτζής) Θερμαϊκός Θέρμης – Πανθρακικός 0-2 (48'-89' Σαραντίδης) Ηρακλής Θερμαϊκού – Απόλλων Κρύας Βρύσης 1-0 (22' Χαραλαμπίδης) Δόξα Δράμας – Κιλκισιακός 2-1 (75' Βουδουρίδης, 86' Κόντος / 1' Αγαπητός) 2ος όμιλος Ερμής Εξοχής – Εορδαϊκός 2-1 (7' Μιχαηλίδης. 86' Γερονάτσιος / 87' ) Ακρίτες Συκεών – Απόλλων Καλαμαριάς 2-4 (52'-69' Κασιούρας / 2'-26' Γιουκούδης, 51' Σιατραβάνης, 79' Ρίζος) Σαρακηνός – Βέροια 0-0 Κοζάνη – Αστέρας Καρδίτσας 0-0 ΑΕ Αλεξάνδρειας – Εθνικός Ν.Κεραμιδίου 2-2 (6' Μπάτσι, 75' Κυριακίδης / 43' Ελέζι, 49' Κυπαρίσσης) ΑΕ Ευόσμου – Πιερικός 0-2 (81' Σενγκέργκης, 88' Μαντίκας) 3ος όμιλος (5η αγωνιστική) ΠΟ Ελασσόνας – Θεσπρωτός 3-1 (18' Γκουντρουμπής, 37'-45' Μπιώτης / 48' Ρομέρο) ΑΕ Λευκίμμης – Άρης Φιλιατών 3-2 (1'-87' Τσιάβος, 8' Αράθυμος / 33' Φερεντίνος, 79' Μηντής) Τηλυκράτης – Αναγέννηση Άρτας 2-0 (6' Περιστέρης, 72' Τσιεγγερίδης) ΠΑΣ Λαμία – Τρίκαλα 2-2 (68' Ντότης, 81' Φυτόπουλος πεν / 9'-62' Μηλιώτης) Πρόοδος Ρωγών – Αστέρας Σταυρού 0-0 ΑΕ Ν.Σελεύκειας – Αναγέννηση Σχηματαρίου 1-0 (51' Γούλας) Ρεπό: Ανθούπολη 4ος όμιλος Θύελλα Πατρών – Πανγυθεατικός 2-1 (62', 73' / 31' Μαλτέζος) Ερμής Μελιγούς – ΑΟ Μιλτιάδης 0-2 (43' Ξιφιλίνος, 50' Ηλιόπουλος) Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος 0-2 (36' Φωκαΐδης, 88' αυτογκόλ) ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος 0-1 (10' Μακρής) Πανθουριακός – ΠΑΣ Κόρινθος 1-1 (59' Δημητρίου / 21' Χαρίτος) ΑΠΣ Ζάκυνθος – Παναχαϊκή 1-0 (44' Ιβάν Σίλβα) 5ος όμιλος ΑΟ Νέας Αρτάκης – Δόξα Βύρωνος 1-0 (59' πεν. Αλεξίου) Κένταυρος Βριλησσίων – Εθνικός Αστέρας 1-1 (62' / 18' ) Άρης Πετρούπολης – ΑΟ Νέας Ιωνίας 3-1 (50' Τσίτσαρης, 51'-87' Κολλάς / 34' Ροκάι) ΑΕΡ Αφάντου – Διαγόρας Ρόδου 1-1 (8' Τζαφέρι / 58' πεν. Νικολακόπουλος) ΑΟ Καρύστου – Αμαρυνθιακός 1-0 (84' Ταχματζίδης) Ρόδος – Απόλλων Καλυθιών / ΜΑΤΑΙΩΣΗ 6ος όμιλος Γρανίτης Αγ. Μαρίνας – ΑΕ Μυκόνου 0-1 (48' ) Γιούχτας – Αίας Σαλαμίνας 5-0 (6'-32' Κωστάκης, 45' Μαραθωνίτης, 51' Πολυχρόνης, 55' Μάνος) Ιωνικός – Ηλυσιακός 0-2 (54' Διαμαντόπουλος, 82' ) Σαρωνικός Αναβύσσου – Ατσαλένιος 2-0 Χαϊδάρι – Αστέρας Βάρης 0-2 (5' Βασιλειάδης, 76' Χριστίνης) 11/10: Εθνικός – Θύελλα Ραφήνας 2-1 (15'-58' Γροντής / 69' Χίσο) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ 6 ΟΜΙΛΩΝ