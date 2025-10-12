Ο ΠΑΟΚ πέρασε εντυπωσιακά από τα Τρίκαλα, επικρατώντας με 4-0 για την 4η αγωνιστική της Womens Football League και συνέχισε με το απόλυτο νικών στη φετινή σεζόν.

Ο Δικέφαλος μπήκε… αγριεμένος στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά για να ανοίξει το σκορ. Η Γκατσανίτσα με εξαιρετικό σουτ έγραψε το 0-1, βάζοντας τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση.

Στο 34′ η ίδια παίκτρια διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας της, εκμεταλλευόμενη τη σύγχυση στην άμυνα των Τρικάλων και τελειώνοντας υποδειγματικά τη φάση από κοντινή απόσταση.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 39′, η Σταυροπούλου με όμορφο πλασέ έκανε το 0-3, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στο σκορ πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε η Γουίχι στο 43′ με σουτ που κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-4 — ένα αποτέλεσμα που παρέμεινε μέχρι το φινάλε, με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό στο δεύτερο μέρος.

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έκανε το «4 στα 4» και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας ενώ την 5η αγωνιστική οι «ασπρόμαυρες» θα υποδεχθούν τις Νέες Ατρομήτου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, με στόχο να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους.