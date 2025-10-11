«Μύλος» στην Ρουμανία: Ο πατέρας του Μαρίν διαψεύδει τον Λουτσέσκου λέγοντας «δεν έχει κάτι σοβαρό ο γιος μου»!

Ένας κακός χαμός επικρατεί στην Ρουμανία για την κατάσταση του Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος όπως έγινε γνωστό αισθάνθηκε ενοχλήσεις και ο Μιρτσέα Λουτσέσκου τον έθεσε επί της ουσίας εκτός για την αναμέτρηση της Κυριακής (12/10) με την Αυστρία.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, όπως μεταδίδουν οι Ρουμάνοι, τόνισε πως ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ «δεν προπονήθηκε όλη την εβδομάδα» και γι’ αυτό «το πιο σημαντικό είναι γι’ αυτόν να επανέλθει. Αυτό είναι που θέλει…» ωστόσο ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, έρχεται να διαψεύσει τα λεγόμενα του Λουτσέσκου. «Μου είπε ότι τον ενοχλεί λίγο στον δεξί μηρό του. Αλλά πιστεύει ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό, απλώς κάτι σαν μια μικρή μυϊκή διάταση. Είναι απλώς θέμα μιας ημέρας. Δεν προπονήθηκε μόνο την Πέμπτη! Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει, αφού βγουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας», φέρεται να δήλωσε ο Πέτρε Μαρίν.

Οι παραπάνω τοποθετήσεις του πατέρα του Μαρίν, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ρουμανία, με την ιστοσελίδα «prosport» να καταγράφει επίσης, σαν δικό της ρεπορτάζ, πως «η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο παίκτης καταρρίπτει τη θεωρία σύμφωνα με την οποία ο Μαρίν δεν θα ήταν σε θέση να αγωνιστεί».

Στην Ρουμανία σημειώνουν επίσης, πως μετά από αυτή την κατάσταση και την ενόχληση που ένιωσε ο Μαρίν, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αποφάσισε να καλέσει στην εθνική τον Άντριαν Σούτ της Στεάουα, στη θέση του μέσου της ΑΕΚ.

Λουτσέσκου: «Ποτέ δεν πιέζω παίκτες που νιώθουν ενοχλήσεις. Θα είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν αν δεν είναι κάτι σοβαρό»

Νωρίτερα ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ρουμανίας Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε μιλήσει για τον Ραζβάν Μαρίν και είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους τον άφησε εκτός: «Είναι μια κατάσταση που δεν υπάρχει άλλη λύση για τον Ραζβάν Μαρίν, από το να μην παίξει. Δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα. Συμβαίνει σε πολλούς παίκτες, όταν παίζουν αλλάζουν ομάδες και οδηγούνται σε τραυματισμούς. Το πιο σημαντικό είναι γι’ αυτόν να επανέλθει. Αυτό είναι που θέλει. Ποτέ δεν πιέζω παίκτες που νιώθουν ενοχλήσεις. Γιατί αν το νιώθουν, είναι ένα μικροσκοπικό σκίσιμο, που μπορεί να χειροτερεύσει και να οδηγήσει σε μεγάλη περίοδο απουσίες. Θα κάνει μαγνητική. Θα είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν αν δεν είναι κάτι σοβαρό».