Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Ας δούμε αν ο αγώνας με την Αυστρία θα είναι ο τελευταίος μου»

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας άφησε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η Ρουμανία επικράτησε 2-1 της Μολδαβίας χθες σε φιλικό παιχνίδι και ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής με την Αυστρία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ έμεινε στον πάγκο και πήρε ανάσες.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας, λέγοντας πως θα φανεί τι θα συμβεί μετά το ματς με τους Αυστριακούς.

«Ήταν ένας καλός αγώνας, εναντίον μιας καλής ομάδας. Τους παρακολούθησα, είχαν παίξει καλά και εναντίον της Ιταλίας, σημείωσαν πρόοδο, τους είδα εναντίον της Τσεχοσλοβακίας, εναντίον της Ιταλίας, έχουν ανταγωνιστικούς παίκτες. Είμαι ικανοποιημένος που δώσαμε την ευκαιρία στους παίκτες από το εγχώριο πρωτάθλημα να έχουν πρόσβαση στην εθνική ομάδα.

Έχουν αποδείξει ότι αξίζουν τον κόπο, και η συμπεριφορά τους στο πρωτάθλημα δικαιολογήθηκε από την παρουσία τους στην εθνική ομάδα. Έχω δει νεαρούς παίκτες, σημαίνει πολλά για το ρουμανικό ποδόσφαιρο, είναι σημαντικό για αυτούς να παίζουν, να έρχονται στην εθνική ομάδα, και στη συνέχεια να παίζουν για ευρωπαϊκές ομάδες και να έρχονται από εκεί με εμπειρία», ανέφερε αρχικά για το φιλικό με τη Μολδαβία.

Για τον αγώνα με την Αυστρία και σχετικά με την αρχική 11άδα: «Θα δούμε αύριο, μεθαύριο, θα αναλύσουμε την κατάσταση και θα δούμε πώς θα επιστρέψουν οι παίκτες. Θα δούμε πώς θα ανακάμψουν οι παίκτες. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δυσκολεύονται να επιστρέψουν μετά από έναν τέτοιο αγώνα, μη έχοντας συνηθίσει να παίζουν 90 λεπτά. Όταν τους καλούν, πρέπει να ανταπεξέλθουν.

Κλείνοντας έριξε τη… βόμβα για το μέλλον του: «Ήθελα να παραιτηθώ μετά την Κύπρο. Ας δούμε αν ο αγώνας με την Αυστρία θα είναι ο τελευταίος μου αγώνας».