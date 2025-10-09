Ένας χρόνος χωρίς τον Τζορτζ Μπάλντοκ – Η ποδοσφαιρική διαδρομή και ο φόρος τιμής (pics +vids)

Στις 9 Οκτωβρίου 2024 έφυγε απρόσμενα από τη ζωή το γελαστό παιδί, όμως η μνήμη του θα παραμένει για πάντα ζωντανή. Τα…χιλιόμετρα στα γήπεδα, το χρονικό της τραγωδίας και οι τιμές εντός και εκτός Ελλάδας.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την τραγική απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Στις 9 Οκτωβρίου 2024, βυθίστηκε στο πένθος όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, αλλά ολόκληρη η κοινωνία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή που μόλις στα 31 χρόνια του έφυγε από κοντά μας, παραμένει ζωντανή.

Το...φιλμ της πορείας του

Ο Τζορτζ Χένρι Ίβορ Μπάλντοκ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1993 στο Μπάκιγχαμ της Αγγλίας.

Η καταγωγή του μέσω της γιαγιάς του, που ήταν Ελληνίδα, του έδινε τη δυνατότητα να διεκδικήσει ελληνική υπηκοότητα, κάτι που τελικά έκανε το 2022, όταν κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας αγωνιζόμενος 12 συνολικά φορές με τα «γαλανόλευκα».

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Milton Keynes Dons, ομάδα στην οποία ανήκε από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά χρόνια, με διάφορα δανεικά διαλείμματα σε μικρότερες ομάδες.

Το 2017 πραγματοποίησε το σημαντικό άλμα στην καριέρα του, υπογράφοντας με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όπου θα έμενε επτά χρόνια, με πάνω από 200 συμμετοχές και καθοριστική συμβολή στις ανόδους και τις προσπάθειες της ομάδας.

Το καλοκαίρι του 2024 αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα και στο «Τριφύλλι», υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Στις 8 Αυγούστου έκανε ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό αγώνα, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ για τα προκριματικά του UEFA Europa League.

Δυστυχώς όμως, οι συμμετοχές του στα ελληνικά γήπεδα περιορίστηκαν μόλις σε ελάχιστες εμφανίσεις, λίγες μόνο μέρες πριν το μοιραίο συμβάν που του κόστισε τη ζωή.

Η τελευταία φορά που τον είδαν να αγωνίζεται οι Έλληνες φίλαθλοι κι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ήταν τρεις μέρες πριν την τραγωδία.

Στις 6 Οκτωβρίου 2024 ήταν στην αρχική ενδεκάδα και αντικαταστάθηκε στο 75' από τον Κώτσιρα στο 0-0 με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Η τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική καταγράφηκε στις 26 Μαρτίου 2024 στον αποκλεισμό στα πέναλτι από τη Γεωργία με φόντο το Euro 2024.

O Μπάλντοκ υπήρξε παίκτης με πάθος, ενέργεια και αφοσίωση. Ικανός να «οργώσει» τη δεξιά πλευρά με συνέπεια, να κρατήσει την άμυνα, αλλά και να συμμετέχει στην επίθεση. Ήταν ένας επαγγελματίας που αγαπήθηκε από συμπαίκτες και αντιπάλους.

Η τραγική απώλεια

Στις 9 Οκτωβρίου 2024, βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στην Γλυφάδα, στα νότια προάστια της Αθήνας.

Η ανακάλυψή του έγινε όταν αφού δεν έδινε σημεία ζωής για αρκετές ώρες, η σύζυγος του ανησύχησε και ζήτησε να ελεγχθεί το σπίτι. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπήκε και εντόπισε το τραγικό συμβάν.

Αρχικά οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε προκαταρκτική έρευνα, χωρίς να εντοπιστούν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η οικογένεια του Μπάλντοκ, με επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαίωσε πως η νεκροψία έδειξε ότι πνίγηκε κατά τη διάρκεια της κολύμβησης στην πισίνα του σπιτιού.

Μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας, το καλοκαίρι του 2025, στο Milton Keynes της Αγγλίας ο υπεύθυνος δικαστικός κατέληξε: «θάνατος λόγω πνιγμού».

Το πόρισμα αποκάλυψε ότι στο σώμα του δεν βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση ανέφερε ότι το καρδιακό του μέγεθος ήταν αυξημένο κάτι που τον καθιστούσε πιο ευάλωτο σε αρρυθμίες.

Το ερώτημα «γιατί τόσο νωρίς;» έμεινε, δυστυχώς, αναπάντητο.

Η αντίδραση του ποδοσφαιρικού κόσμου

και η νίκη - αφιέρωση στο Γουέμπλεϊ

Η είδηση του θανάτου του Μπάλντοκ συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό κόσμο σε Ελλάδα, Αγγλία κι όχι μόνο.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ εκφράστηκε με συγκίνηση, ενώ πολλοί σύλλογοι, συμπαίκτες και φίλαθλοι έσπευσαν να αποδώσουν τιμές.

Όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση, η Εθνική ομάδα ήταν στο Λονδίνο για το παιχνίδι με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ. Η συναισθηματική φόρτιση ήταν τεράστια, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους διεθνείς να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι, με ψυχή και καρδιά.

Πριν από την σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και οι ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια.

Η Ελλάδα επικράτησε 2-1 σε μια ιστορική επιτυχία, καθώς υπήρξε η πρώτη νίκη της Εθνικής επί της Αγγλίας στο Νησί.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε δύο φορές (το δεύτερο γκολ στο 94’ ) κι οι Έλληνες διεθνείς ύψωσαν δανέλα με το όνομα «Baldock» προκαλώντας ρίγη συγκίνησης!

Όλοι οι Έλληνες παίκτες μετά τη λήξη, αφιέρωσαν τη νίκη στον Μπάλντοκ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως «το ποδόσφαιρο έρχεται δεύτερο σε τέτοιες στιγμές», ενώ υπογράμμισε πως η ομάδα κέρδισε με έμπνευση από τη μνήμη του Μπάλντοκ.

Αυτή η νίκη δεν ήταν απλώς τρεις βαθμοί, αλλά υπόσχεση ότι η Εθνική ομάδα δεν θα αφήσει την απώλεια να σβήσει το όνομα του Μπάλντοκ.

Επιπλέον, οι Έλληνες διεθνείς, ύστερα από την άνοδο της Εθνικής στην κατηγορία Α της Nations League, δώρισαν μέρος του μπόνους τους στην οικογένεια του Μπάλντοκ ως πράξη σεβασμού και μνήμης.

Στον Παναθηναϊκό υπήρξαν εκδηλώσεις μετά τον θάνατο του Μπάλντοκ στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση: εμφανίστηκαν πανό, στάθηκαν σιωπηλά για τη μνήμη του, ενώ η ομάδα και η διοίκηση τόνισαν συνεχώς ότι «η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί τον Τζορτζ».

«Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του George Baldock».

Στο αγγλικό ποδόσφαιρο επίσης υπήρξαν εκδηλώσεις τιμής. Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τήρησε σιγή, ενώ πολλοί αθλητικοί δημοσιογράφοι και πρώην συμπαίκτες του μίλησαν για το ήθος, τη δουλειά και τη χαρισματική του παρουσία.

Ένας χρόνος έχει περάσει χωρίς ο Μπάλντοκ να ξεχαστεί στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η απώλεια του έδειξε πως η μνήμη δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε εικόνες, συναισθήματα και προσφορά.

Αιωνία του η μνήμη.