Εκτός δράσης μέχρι τον Νοέμβριο ο Κόουλ Πάλμερ

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Τσέλσι, εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις και αναμένεται να μείνει εκτός τουλάχιστον μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Ο Πάλμερ αντιμετωπίζει από το ξεκίνημα της σεζόν πρόβλημα στη βουβωνική χώρα, με τις ενοχλήσεις να μην αφήνουν τον 23χρονο μεσοεπιθετικός να συμμετάσχει στις προπονήσεις της Τσέλσι.

Το ιατρικό τιμ των «μπλε», μάλιστα έχει ανάψει κόκκινο για την επιστροφή του πριν τον Νοέμβριο, κάτι που σημαίνει ότι ο Πάλμερ θα χάσει και τα ματς με Νότιγχαμ Φόρεστ (18/10), Άγιαξ (22/10), Σάντερλαντ (25/10) και Γουλβς (29/10).