Μέσι σε Άλμπα: «Ποιος θα μου δίνει τώρα αυτές τις πάσες από πίσω;»

Αναλυτικά, το μήνυμα του Λιονέλ Μέσι στον Ζόρντι Άλμπα μετά την απόφαση να «κρεμάσει» τα παπούτσια του ύστερα από μια διαδρομή 20 ετών στο άθλημα:
«Ευχαριστώ, Ζόρντι. Θα μου λείψεις πολύ. Μετά από όλα όσα περάσαμε μαζί, θα είναι περίεργο να κοιτάζω αριστερά μου και να μην σε βλέπω εκεί. Είναι τρελό πόσες ασίστ μου έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος θα μου δίνει τώρα αυτές τις πάσες από πίσω;»
Leo Messi to Jordi Alba: "Thanks to you, Jordi. I'm going to miss you a lot. After everything we've been through together, it's going to feel strange to look to my left and not see you there. It's crazy how many assists you've given me over all these years. Who's going to…"