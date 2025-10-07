Μέσι σε Άλμπα: «Ποιος θα μου δίνει τώρα αυτές τις πάσες από πίσω;»

Ο Ισπανός αριστερός μπακ αποσύρεται στα τέλη του 2025 και ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν είναι έτοιμος γι' αυτό, παρ' ότι είναι ακόμα συμπαίκτες στην Ίντερ Μαϊάμι.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Λιονέλ Μέσι στον Ζόρντι Άλμπα μετά την απόφαση να «κρεμάσει» τα παπούτσια του ύστερα από μια διαδρομή 20 ετών στο άθλημα:

«Ευχαριστώ, Ζόρντι. Θα μου λείψεις πολύ. Μετά από όλα όσα περάσαμε μαζί, θα είναι περίεργο να κοιτάζω αριστερά μου και να μην σε βλέπω εκεί. Είναι τρελό πόσες ασίστ μου έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος θα μου δίνει τώρα αυτές τις πάσες από πίσω;»