Η ΑΕΚ γκρέμισε με την μαγκιά της το «μπλόκο»

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για όσα απίθανα συνέβησαν στο Περιστέρι για να σταματήσουν την ΑΕΚ

Ηταν σαν ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο. Σα να ξαναγίνεσαι παιδί και να απολαμβάνεις εκ νέου τις υπέροχες μέρες που αλλοίωσαν την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, τουλάχιστον όπως την ξέραμε μέχρι τότε. Τι VAR και κουραφέξαλα μου λέτε; Οσα συνέβησαν στο Περιστέρι για να ανακοπεί η ΑΕΚ, έρχονται να καταταχθούν επάξια δίπλα σε εκείνες τις κατάμαυρες στιγμές που μας γαλούχησαν. Κάτι Σπανέες, Δημητρόπουλοι, Ποντίκηδες και τώρα η νέα γενιά, ο Βεργέτης και ο Σιδηρόπουλος (πιστεύω πως πλέον… εξιλεώθηκε για την φάση του Μπρινιόλι).

Οσο περνά ο καιρός, βάζουν ολοένα και πιο δύσκολα στον Λανουά και τους υπόλοιπους κριτικούς διαιτησίας για να δικαιολογήσουν τα αίσχη τους. Στην Λάρισα για τα μάτια του Φωτιά μάθαμε το πρωτόκολλο. Τώρα, είμαι βέβαιος πως δεν θα αφήσουν κανέναν εκτεθειμένο. Εχουν κάνει λάστιχο τους κανονισμούς, τους ερμηνεύουν κατά το δοκούν και έχουν κάνει το ποδόσφαιρο μια πονεμένη ιστορία. Ετσι κι αλλιώς, είμαι βέβαιος από τώρα, πως όποιος θέλει να τα δει με τα δικά του χρωματισμένα γυαλιά, θα θεωρεί πως όλα ήταν καλώς καμωμένα.

Για να μην το μακραίνω, αυτό που καταγράφηκε στο Περιστέρι, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις πιο σκοτεινές μέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στήθηκε ένα μπλόκο απίθανο, που δεν πίστευα πως θα μπορούσε να περάσει η ΑΕΚ απ’ αυτό. Εχουν αποθρασυνθεί, κάθε φορά πηγαίνουν και σε πιο ακραίες καταστάσεις. Δεν υπάρχει ντροπή για τίποτα. Τους έκραξε άσχημα ο Ηλιόπουλος, ο Νίκολιτς είπε πως εύχεται να μην υπάρχει δόλος και πάμε. Οσο αντέξουμε.

Γιατί ήταν τεράστια νίκη

Η ΑΕΚ έκανε τεράστια νίκη. Αφ’ ενός γιατί υπήρχε όλη αυτή η διαιτητική παρωδία, που προκάλεσε εκνευρισμό από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και αφ’ ετέρου, επειδή δεν ήταν καλή. Βέβαια, τα λέμε εμείς απ’ έξω, χωρίς να κατανοούμε πως αισθάνονται εκείνοι που παίζουν με 200 σφυγμούς και βλέπουν τέρατα. Διαπιστώνουν πως ανακαλύπτεται πέναλτι σε επαφή που δεν θα δίνονταν φάουλ ούτε στο μπάσκετ (αν και με τη νέα εποχή Λιόλιου δεν παίρνω όρκο), να δίνεται κάρτα στον Βίντα αν και δεν είχε επαφή καν με τον αντίπαλο.

Γενικά αυτό με τις κάρτες δεν είναι καν έξυπνο πλέον. Φανταστείτε πως στο ματς του Περιστερίου, τα παιδιά τα καλά άφησαν χωρίς κάρτα μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού. Φαίνεται πως δεν είχαν μόνο τον μακρινό ορίζοντα, αλλά μέχρι και το επόμενο παιχνίδι να σκεφθούν. Κάρτες αβέρτα, δουλίτσα σε όλα τα επίπεδα, ανάποδα σφυρίγματα, ανακαλύψεις, μια όμορφη ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι έχουν προχωρήσει σε άλλο επίπεδο.

Ο μέγας Γιόβιτς

Υπό αυτές τις συνθήκες, η νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς συνιστά ένα μικρό έπος. Η ανατροπή ενός σκορ από 0-2, ειδικά με την τόσο απελπιστική εικόνα του πρώτου 40λεπτου, αποτελεί την πιο τρανή επιβεβαίωση του μετάλλου που κουβαλά αυτή η ομάδα. Το παιχνίδι από ένα σημείο κι έπειτα έφυγε τελείως από συστήματα, λογικές και διατάξεις και πήγε στις προσωπικότητες. Και όσο να πεις, εκεί η ΑΕΚ έχει περίσσευμα.

Αυτά που κάνει ο Γιόβιτς, η τακουνιά για τον Κουτέσα πριν την σέντρα και το γκολ της ισοφάρισης, η μαγική κούρσα μισού γηπέδου στο πέναλτι που κέρδισε και δεν τόλμησε να μην καταλογίσει ο Βεργέτης, ήρθαν να δώσουν ηχηρή απάντηση στους ασεβείς που τον έβγαλαν χοντρό, απόμαχο και τουρίστα. Περιμένετε, έχει κι άλλα. Και γκολ, και μεγάλες ενέργειες και πολλά ακόμα. Καταλαβαίνω πως ορισμένοι τυφλωμένοι από βλακεία και τα χαμένα μεροκάματα συνεχίζουν τα αφηγήματα, αλλά κάντε λίγη υπομονή.

Τι μάθαμε από το Περιστέρι

Σε επιμέρους στοιχεία, δεν μπορώ να μην σταθώ στη νέα εξαιρετική παρουσία του Καλοσκάμη, που επιβεβαίωσε πως είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Μόνο τυχαίο δεν είναι πως και στο κακό διάστημα της ΑΕΚ, ο «μικρός» ήταν ο μόνος που είχε καθαρό μυαλό να παίζει ορθολογικά. Κατά τα λοιπά, ο Ζοάο Μάριο δεν μπορεί να παίζει στα άκρα (ίσως κι αυτός να ήταν λόγος που έφυγε από την Μπεσίκτας), στα χαφ χρειάζεται πάντα ένας δυναμικός παίκτης τύπου Μαρίν, το σχήμα με τα δύο φορ συνεχίζει να μην είναι λειτουργικό.

Αλλά ξέρετε, πολλές φορές όλα αυτά πηγαίνουν στην άκρη και μένει το πώς μια ομάδα έχει προσωπικότητα, ψυχή, πάθος, θέληση για τη νίκη. Επίσης, διαπιστώθηκε ξανά πως είναι μια ομάδα που έχει γίνει… ομάδα με όλη την σημασία της λέξης και εμφανίζεται ως μια γροθιά σε όλα. Τώρα υπάρχει η διακοπή, η ΑΕΚ είναι στην κορυφή σε πρωτάθλημα, κύπελλο και μέσα στην ευρωπαϊκή πρόκριση, έχει χρόνο να δουλέψει και να βρει λύσεις.