Ο χορός της διαφθοράς

Η υπόθεση των εικονικών τιμολογίων εμπλέκει δύο ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ο ένας, πρόεδρος ερασιτεχνικής ομάδας, βρίσκεται ήδη στη φυλακή και ο άλλος, ιδιοκτήτης ΠΑΕ SL1, έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν ανάλογες δικαστικές περιπέτειες.

Οι διερευνώμενες οικονομικές ατασθαλίες δεν σχετίζονται με τις ποδοσφαιρικές τους ομάδες. Σχετίζονται είτε με εικονικές εταιρίες είτε με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ σε νόμιμες εταιρείες και σε εταιρείες «αχυρανθρώπων».

Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι έγινε ένα πλυντήριο της τάξεως των 4,5 εκατ. ευρώ. Στην προηγούμενη υπόθεση το ξέπλυμα ξεπερνούσε τα 120 εκατ. ευρώ. Φυσικά δεν προσπορίστηκαν όλα τα οφέλη αυτοί οι δύο ποδοσφαιρικοί παράγοντες, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 55 εμπλεκόμενοι.

Το θέμα θα απασχολήσει το οικονομικό και δικαστικό ρεπορτάζ. Όμως ανοίγει μια συζήτηση που αφορά και τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες.

Είναι κοινό μυστικό ότι πολλοί ιδιοκτήτες ομάδων μπαίνουν στο ποδόσφαιρο για να δημιουργήσουν συνθήκες φορολογικών ελαφρύνσεων. Αυτό είναι θεμιτό. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση που έχει να κάνει με τα εικονικά τιμολόγια, τα οποία οδηγούνται μετά λόγου γνώσεως στα λογιστήρια των ομάδων.

Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που οι διωκτικές αρχές εντόπισαν πλήθος εικονικών τιμολογίων σε ερασιτεχνικό σύλλογο. Η απάτη ήταν τόσο μεγάλη που εξέπληξε ακόμα και τους ειδικούς. Απόρησαν με το θράσος των αθλητικών παραγόντων, οι οποίοι δεν δίστασαν να κλέψουν ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων. Όταν αποκαλύφθηκε, άρχισε μια συζήτηση ώστε να νομοθετηθεί ρύθμιση για να επιζήσει ο σύλλογος, με την επωδό ότι «έφταιγε ο πρόεδρος και όχι η ομάδα».

Αυτή είναι μια πάγια τακτική στον ελληνικό αθλητισμό. Επιτήδειοι παράγοντες κακοδιαχειρίζονται ανώνυμες εταιρίες και ερασιτεχνικούς συλλόγους και μετά τα παρατάνε. Η ομάδα πρέπει να επιβιώσει και οι κατοπινοί παράγοντες στρέφονται στην πολιτεία για νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν έχουμε μόνο παραδείγματα φορολογικής απάτης, αλλά και εικονικών πτωχεύσεων.

Μην πάτε μακριά: Υπάρχουν ομάδες που επέλεξαν να υποβιβαστούν εκουσίως σε μικρότερες κατηγορίες για να απαλλαγούν από τα χρέη που δημιούργησαν περιώνυμοι πρόεδροι.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό που φταίει για τις οικονομικές ατασθαλίες. Απλώς συνδέεται τόσο πολύ με την κοινωνική πραγματικότητα που δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από το χορό της διαφθοράς, όπως τον περιέγραψε γλαφυρά η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι. Αλλωστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συνδράμει και στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τα στοιχεία που έδωσε για την υπόθεση του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Όμως εδώ και τρία περίπου χρόνια, η ελληνική Δικαιοσύνη κινείται αργόσυρτα…