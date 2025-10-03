ΟΦΗ: Με... λειψή επίθεση κόντρα στον Άρη

Με προβλήματα, γνωστά αλλά σημαντικά, η αποστολή του ΟΦΗ για τον αυριανό (4/10) αγώνα με τον Άρη στην Τρίπολη.

Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους ενόψει του αυριανού (4/10, 18:00) αγώνα με τον Άρη.

Την 23μελή αποστολή απαρτίζουν οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Μαρινάκης, Gonzalez, Lewis, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Krizmanic, Χριστόπουλος, Vukotic, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Bainovic, Χνάρης, Neira, Nuss, Φαϊτάκης, Rakonjac, Salcedo.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες, Θεοδοσουλάκης και Φούντας, ο τιμωρημένος, Σενγκέλια και οι Ζανελάτο, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης.