Σάλος με τον Σαλάχ: Αρνήθηκε να υπογράψει φανέλα της Παλαιστίνης μετά τον αγώνα στη Γαλατασαράι (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Αιγύπτιος αστέρας της Λίβερπουλ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των φιλάθλων του, έπειτα από την άρνησή του να υπογράψει φανέλα της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη μικτή ζώνη του γηπέδου της Γαλατασαράι, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ στην Τουρκία. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, φαίνεται ένας άνδρας να του παρουσιάζει τη φανέλα ζητώντας ένα αυτόγραφο. Ο Σαλάχ κοιτάζει τον άνδρα και τη φανέλα, κουνά αρνητικά το κεφάλι και συνεχίζει τον δρόμο του, χωρίς να υπογράψει.

Το στιγμιότυπο έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, κυρίως από υποστηρικτές του στον αραβικό κόσμο. Πολλοί εξέφρασαν δημόσια την απογοήτευσή τους, ενώ άλλοι έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, υποστηρίζοντας ότι ενδεχομένως δεσμεύεται από κανονισμούς της UEFA που δεν επιτρέπουν τέτοιες κινήσεις σε επίσημους χώρους αγώνων. Η διαφωνία έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Σαλάχ είχε ασκήσει δημόσια κριτική στην UEFA για τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε τον θάνατο του Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, χωρίς να αναφέρει τις συνθήκες θανάτου του. Σε ανάρτησή του είχε γράψει χαρακτηριστικά:

«Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;».

Παρότι ο Σαλάχ έχει εκφράσει στο παρελθόν τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό, το πρόσφατο περιστατικό άνοιξε νέο κύκλο δημόσιας συζήτησης γύρω από τον ρόλο των ποδοσφαιριστών σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.