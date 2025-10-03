Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου - Χιράλδεθ (vid) 03-10-2025 00:19 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ RC Celta de Vigo ΠΡΟΣΩΠΑ Ράζβαν Λουτσέσκου 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Παρακολουθήστε ζωντανά την συνέντευξη τύπου των Ραζβάν Λουτσέσκου και Κλαούντιο Χιράλδεθ, στον απόηχο της νίκης της Θέλτα με 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Μίκαελ Σουμάχερ: Τι ισχύει για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το ατύχημα menshouse.gr Γιάννης Πρετεντέρης: H ατάκα του για τον Πάνο Ρούτσι στον αέρα του Mega που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων dailymedia.gr Η Αθήνα θέλει άλλα… 99 δισεκατομμύρια για να συμπληρώσει 100 και να κάνει αντιπλημμυρικά έργα! instanews.gr Καρφί στο μάτι: Η ατάκα Δένδια που «τρέλανε» τη ΝΔ instanews.gr 20k likes σε 3 ώρες: Η Ελένη Ράντου είπε την πιο σκληρή αλήθεια για την υπόθεση Μπισμπίκη και αποθεώθηκε dailymedia.gr Το λάθος του Κόντη είχε υπογραφή Βιτόρια menshouse.gr Δεν ήξεραν εάν η ιστορία της ήταν αληθινή: Το τέλος της χειρότερης σκοπιάς στην Ελλάδα που έγινε ο φόβος και ο τρόμος των φαντάρων menshouse.gr Τεστ ευφυΐας: Εάν λύσεις τη σπαζοκεφαλιά... του Αϊντσάιν που το 99,9% δεν μπορεί, τότε έχεις IQ διάνοιας menshouse.gr Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου - Χιράλδεθ (vid) SHARE