Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου - Χιράλδεθ (vid)

Ποδόσφαιρο
Παρακολουθήστε ζωντανά την συνέντευξη τύπου των Ραζβάν Λουτσέσκου και Κλαούντιο Χιράλδεθ, στον απόηχο της νίκης της Θέλτα με 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
