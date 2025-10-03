Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου - Χιράλδεθ (vid)

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνέντευξη τύπου των Ραζβάν Λουτσέσκου και Κλαούντιο Χιράλδεθ, στον απόηχο της νίκης της Θέλτα με 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.