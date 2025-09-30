Ο Τύπος προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Euroleague, καταγράφει την πρόοδο του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και αναλύει όλα όσα έχει ζήσει ο Μάνταλος στην ΑΕΚ.

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – LIVE SPORT

Η πρώτη διαβεβαίωση που έδωσε ο Κόντης, μπαίνοντας στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού ήταν ότι από εδώ και πέρα θα παίζουν όλοι. “Είστε 29-30 και θα πρέπει να ενεργοποιηθείτε”. Το είπε και το έκανε με την πρώτη… Όλοι κατάλαβαν ότι θα έχουν τον ρόλο τους ανάλογα με την περίσταση, τα προβλήματα και τις ανάγκες. Άρα είναι στο χέρι του καθενός να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί και να βρει ρυθμό, καταλαβαίνουν τας ότι πλέον υπολογίζεται και μάλιστα σοβαρά. Με τη συγκεκριμένη κίνηση, έφυγε το μαύρο που είχε καθίσει στα μυαλά αρκετών τις μέρες του Βιτόρια… Κατά τα λοιπά, το 2-1 στο “και πέντε” δεν αλλάζει τίποτα από τη γνωστή σε όλους κατάσταση που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την ομάδα. Δύο τουλάχιστον προβλήματα βγήκαν πάλι στο χόρτο και εξακολουθούν να ζητούν πειστικές λύσεις.

ΤΟ πρώτο, η στειρότητα στην επίθεση. Το ματς της Βέρνης μάλλον έριξε στάχτη στα μάτια, αφού στο Αγρίνιο είδαμε κάποια στιγμή σέντρα πάρε-βάλε από δεξιά του Καλάμπρια, να κάθονται και να παρακολουθούν σαν… υπνωτισμένο πρώτα ο Σφιντέρσκι και μετά ο Ρενάτο Σάντσες. Το ίδιο νωρίτερα και με τον Μπακασέτα. Το δεύτερο, η κούραση στο τελευταίο μισάωρο που καταταλαιπωρεί και έχει γίνει αιτία να χαθούν παιχνίδια. Αυτή τη φορά δεν φάνηκε τόσο, καθώς τα πνευμόνια του Σιώπη και η επιμονή του Σάντσες να διεκδικεί όλες τις φάσεις που περνούσαν από τα πόδια του, έφεραν το δεύτερο γκολ… Ας προσθέσουμε και την οποία με την οποία η ομάδα δέχεται γκολ από βλακείες.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – SPORTDAY

Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει μία Ευρωλίγκα αλλά δύο. Η μία είναι η κανονική, αυτό το σούπερ ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο οποίο μία ομάδα δίνει 38 παιχνίδια για να μπει στα πλέι οφ αλλά αν θέλει να καταφέρει να την κερδίσει, πρέπει να είναι αλάνθαστη στο Final4 με το οποίο η διοργάνωση ολοκληρώνεται. Και υπάρχει και μία δεύτερη Ευρωλίγκα. Αυτή στην οποία συμμετέχουν μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Που κάθε εβδομάδα έχουν διαφορετικό αντίπαλο αλλά κοιτάζουν τόσο πολύ ο ένας τι θα κάνει ο άλλος, που στο τέλος νομίζεις ότι παίζουν μεταξύ τους. Για μήνες. Αυτός ο ασταμάτητος μεταξύ τους ανταγωνισμός έχει πολύ ενδιαφέρον. Διότι από τη μία τους υποχρεώνει συνεχώς να γίνονται καλύτεροι. Και από την άλλη τους φθείρει τρομακτικά…

Φέτος δεν έχουν και οι δύο ελληνικές ομάδες τον ίδιο σταυρό να κουβαλήσουν. Ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί για ένα πολύ απλό λόγο: γιατί έχει τη διοργάνωση του Final 4 στο γήπεδό του και ο ίδιος είναι και ομάδα έδρας καθώς τα καλύτερά του ματς στη διετία του Αταμάν τα έχει κάνει στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός από τη μεριά του θέλει να φτάσει στ στιγμή που θα χαλάσει τη γιορτή των Πρασίνων αλλά η πίεσή του για μία τελική επιτυχία θα είναι λογικά μικρότερη. Λογικά λέω. Γιατί όταν εμφανίζεται ο οπαδισμός μπορεί να προκύψει πίεση τεράστια, όπως και πέρυσι που οι οπαδοί του απαιτούσαν την κούπα γιατί απλά την είχε κερδίσει ο αιώνιος αντίπαλος μία σεζόν πριν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Ύστερα από πολλά χρόνια, η εκκίνηση της Ευρωλίγκας (τζάμπολ απόψε και με διπλή ελληνική συμμετοχή) δημιουργεί μεγάλη προσμονή για το φινάλε. Πολύ απλό διότι το φινάλε της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα και το Telecom Center Arena τον ερχόμενο Μάιο. Iδανικά θα ήταν με έναν ελληνικό τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός την τελευταία διετία δείχνουν εξαιρετικά στοιχεία και αν μη τι άλλο φτάνουν εύκολα ή δύσκολα στο φάιναλ φορ. Ο δρόμος εν είναι στρωμένος με λουλούδια, στη διευρυμένη με 20 ομάδες Ευρωλίγκα, αλλά αντίθετα υπάρχουν αγκάθια και παγίδες, απλά οι δύο ομάδες μας έχουν καλούς παίκτες και κορυφαίους προπονητές και μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Νέος μέλος, στην ευρωπαϊκή λίγκα, η ομάδα του Ντουμπάϊ, που όμως δεν ξάφνιασε κανέναν και μπήκε με συνοπτικές διαδικασίες από το παράθυρο και όχι για ένα αλλά για πέντε χρόνια.

H Euroleague έκανε ξελάθαρο άνοιγα προς την πάμπλουτη περιοχή, όχι μόνο με τις διοργανώσεις αλλά και μέσω του κρατικού τουριστικού οργανισμού «Experience Abu Dhabi» ενός εκ των πιο σημαντικών χορηγών πλέον της διοργάνωσης. Αλλά και με την τηλεοπτική συμφωνία με την Dubai Media για την μετάδοση των αγώνων σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, με στόχο 100 εκατομύρια νέους τηλεθεατές.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων πέντε αγωνιστικών της Σούπερ Λίγκας και με ήδη να έχουν γίνει αλλαγές σε πάγκους και να προετοιμάζονται κι άλλες, το πρόωρο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί έχει να κάνει με τη δίκαιη παρουσία στην κορυφή του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Η πειραϊκή ομάδα έχει καταφέρει να αποφύγει στραβοπατήματα σε ένα δύσκολο ξεκίνημα έλλειψης ρυθμού και με αρκετά νέα πρόσωπα. Ακόμη και η ισοπαλία στη Λεωφόρο μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία με την ισοφάριση να έρχεται στις καθυστερήσεις.

Η ΑΕΚ έχει πάρει φόρα από τα ευρωπαϊκά προκριματικά της, αλλά εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό, τα έχει αξιοποιήσει με θετικά αποτελέσματα (πλην ενός στη Λάρισα) στο πρώτο διάστημα του πρωταθλήματος. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη πείσει ότι είναι προπονητής με προσήλωση στο στόχο, ενώ η αμυντική γραμμή της ομάδας έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό και την έχει οδηγήσει σε νίκες και προκρίσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει όντως ένα κακό διάστημα αυτή την περίοδο όπως δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το «κάζο» της Τρίπολης και είναι μπλεγμένος σε εσωστρέφεια που δεν τον αφήνει να βρει λύσεις με ηρεμία στα προβλήματά του. Έχει όμως και αγωνιστικές αδυναμίες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με την επίθεση, όπως αποδείχτηκε στο πρόσφατο παιχνίδι του. Αφορούν σε όλες τις γραμμές, κάτι που σίγουρα αποτελεί ευθύνη του Ρουμάνου προπονητή και όχι της υπόθεσης Σαββίδη-Μυστακίδη.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Ο Μάνταλος προχθές το απόγευμα ήταν φορτισμένος. Ίσως πρώτη φορά τόσο πολύ. Και έδειξε να φορτίζεται ακόμα περισσότερο, όταν έλεγε πως ήθελε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, για να ξαναζήσει όσα έζησε. Μα πως να μη το θέλει. Αφού πραγματικά στην ΑΕΚ τα έχει κατακτήσει όλα, όμως κυρίως τα έχει ζήσει όλα. Ο Πέτρος έχει πάρει με την ΑΕΚ δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα. Σε μια ομάδα που μετρά συνολικά 13 πρωταθλήματα στην ιστορία της, που δίνει πάντα και διαχρονικά μάχη για να φτάσει στην κορυφή, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, δε είναι δα και πολλοί που να έχουν τις ίδιες κούπες στο ράφι τους.

Η ποδοσφαιρική πραγματικότητα λέει πως ο Μάνταλος τα έχει κατακτήσει όλα. Όπως και η ίδια πραγματικότητα λέει πως ο Πέτρος τα έχει ζήσει όλα. Έχει υπογράψει για να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ το μακρινό 2013, όταν ο ίδιος ήταν έτοιμος να απογειώσει την καριέρα του και δεχόταν στενό πρέσινγκ από τον Ολυμπιακό και η Ένωση μόλις ξεκινούσε τη μεγάλη περιπέτεια της Γ’ Εθνικής. Έχει παίξει στη Β’ Εθνική. Με την ΑΕΚ. Έχει πάθει δύο χιαστούς. Υπήρξαν πολλοί ποδοσφαιριστές που ακόμα και μετά τον έναν, δεν γύρισαν ποτέ οι ίδιοι. Ο Μάνταλος μετά από από δυο χιαστούς κατέκτησε νταμπλ, παίζει στην Εθνική.

