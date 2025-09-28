Αν και βρέθηκε να χάνει, η Άστον Βίλα νίκησε 3-1 εντός έδρας την Φούλαμ φτάνοντας στην πρώτη της φετινή νίκη στην Premier League.

Τα κατάφερε την 6η αγωνιστική να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα η ομάδα του Ουνάι Έμερι και να ξεκολλήσει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Παρότι βρέθηκαν να χάνουν μόλις στο 3’ από το γκολ του Ραούλ Χιμένες, οι Χωριάτες απέκτησαν θάρρος, στο 37’ ισοφάρισαν με τον Όλι Γουότκινς έπειτα από μπαλιά του Ντιν και γύρισαν το ματς μέσα σε 2 λεπτά στην επανάληψη. Στο 49’ ο ΜακΓκιν έγραψε το 2-1 μετά την ασίστ του Μπουεντία και στο 51’ ο Αργεντινός έγινε σκόρερ με κοντινό σουτ διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.