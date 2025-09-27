Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε 11 βήματα μακριά από το να σώσει την παρτίδα με την Μπρέντφορντ, όμως ο Μπρούνο Φερνάντες έχασε ξανά πέναλτι και η ομάδα του Αμορίμ επέστρεψε στις ήττες (3-1).

Κάποιοι μπορεί να περίμεναν ότι η Γιουνάιτεντ θα χτίσει έστω ένα μικρό σερί μετά τη μεγάλη νίκη επί της Τσέλσι, όμως, όπως συνηθίζει, έκανε ένα βήμα προς τα πίσω. Οι Κόκκινοι Διάβολοι βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ με 2-0 από την Μπρέντφορντ και παρότι είχαν πέναλτι για το 2-2 στην επανάληψη, ο Μπρούνο δεν μπόρεσε, για να έρθει τελικά μία ακόμα ντροπιαστική ήττα με 3-1 από την Μπρέντφορντ, που την έπιασε στους 7 βαθμούς έπειτα από 6 αγωνιστικές.

Εφιαλτικό ήταν το ξεκίνημα της Γιουνάιτεντ στον αγώνα καθώς ο επιθετικός των γηπεδούχων, Ιγκόρ Τιάγκο, πέτυχε δύο γκολ. Στο 8’ άφησε πίσω τον Μαγκουάιρ έπειτα από μακρινή μπαλιά και με ασύλληπτο αριστερό «σφήνωσε» την μπάλα στο παραθυράκι και στο 20’ νίκησε από κοντά τον Μπαγιντίρ, ο οποίος νωρίτερα είχε κάνει δύο απίστευτες επεμβάσεις. Οι φιλοξενούμενοι παρά την κακή εικόνα μείωσαν στο 26’ με το κοντινό σουτ του Σέσκο έπειτα από φάση διαρκείας.

Και έτσι πήραν ελπίδες για το δεύτερο μέρος. Στο 73’ ο Μπρούνο Φερνάντες πήρε πέναλτι και την μπάλα για να το εκτελέσει, όμως ο πρώην Νο1 της Λίβερπουλ, Κέλεχερ, απέκρουσε και άφησε τον Πορτογάλο με δεύτερο χαμένο στη φετινή σεζόν. Από αυτό το σημείο η ομάδα του Αμορίμ δεν μπορούσε να επιστρέψει και στις καθυστερήσεις δέχθηκε και τρίτο γκολ με τον Γιάρμολουκ να διαμορφώνει το τελικό 3-1 με σουτάρα εκτός περιοχής.