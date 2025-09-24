Live: ΑΕΛ - Λεβαδειακός

LIVE LIVE
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON
AEL FC ARENA / Cosmote Sport 5
2η αγωνιστική League Phase
ΑΕΛ NOVIBET
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Διαιτητης
- Σιδηρόπουλος
- VAR: Μάνταλος
Βοηθοι
- Κωστάρας
- Δημητριάδης
Τεταρτος
- Μπαλαχούτης
Σκορερς
- 82' Πασάς
Κιτρινες καρτες
- 37' Ατανάσοφ
- 53' Παπαγεωργίου
- 59' Στάικος
- 90' Γιούσης
Σκορερς
- 43' Συμελίδης
- 90'+5' Παλάσιος
Κιτρινες καρτες
- 49' Συμελίδης
- 66' Φίλων
- 80' Γκούμας
- 88' Τσιμπόλα