ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON
AEL FC ARENA / Cosmote Sport 5
2η αγωνιστική League Phase
ΑΕΛ Novibet
ΑΕΛ NOVIBET
1 2
<% getScoreHome(1352260) %> <% getScoreAway(1352260) %>
Λεβαδειακός
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Διαιτητης
  • Σιδηρόπουλος
  • VAR: Μάνταλος
Βοηθοι
  • Κωστάρας
  • Δημητριάδης
Τεταρτος
  • Μπαλαχούτης
Σκορερς
  • 82' Πασάς
Κιτρινες καρτες
  • 37' Ατανάσοφ
  • 53' Παπαγεωργίου
  • 59' Στάικος
  • 90' Γιούσης
Σκορερς
  • 43' Συμελίδης
  • 90'+5' Παλάσιος
Κιτρινες καρτες
  • 49' Συμελίδης
  • 66' Φίλων
  • 80' Γκούμας
  • 88' Τσιμπόλα

Live: ΑΕΛ - Λεβαδειακός

