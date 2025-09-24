Νέα Τούμπα: Η πρώτη αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ για το μνημόνιο συνεργασίας που πρότεινε η Επιτροπή!

Στα χέρια του ΑΣ ΠΑΟΚ βρίσκονται οι προτάσεις της Επιτροπής για τη Νέα Τούμπα - Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο προκύπτει από τη στάση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, το βράδυ της Τρίτης (23/9) ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν την τεχνοκρατική επιτροπή που όρισε να παραδίδει τις προτάσεις της για τη Νέα Τούμπα.

«Παρελήφθησαν, από την αρμόδια τεχνοκρατική επιτροπή, οι προτάσεις της, για το νέο Γήπεδο Τούμπας, οι οποίες θα αναλυθούν και θα συζητηθούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο».

Από τις πληροφορίες που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας, προβλέπεται η δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού που θα υπογράψει τη σύμβαση με τον ΑΣ ΠΑΟΚ και θα έχει ως εγγυητή την ΠΑΕ, αποσαφηνίζει πλήρως το κομμάτι των δεσμεύσεων - εγγυήσεων, ενώ εμπεριέχεται και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα περάτωσης του έργου, με ρήτρα έκπτωσης σε κάθε χρονικό «ορόσημο».

Ποια είναι η στάση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Με πολύ θετική διάθεση αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο βήμα οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τουλάχιστον με βάση τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει…

Από τον ΠΑΟΚ τονίζουν πως είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ξεκαθαρίζουν πως «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ακόμη και αύριο με τον ΑΣ αυτονόητα πάνω στο συγκεκριμένο κείμενο που τους κατέθεσε η τεχνοκρατική επιτροπή του Ερασιτέχνη», αντιλαμβανόμενοι πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

