Ζέκα στο SDNA: «Το μέλλον μου είναι στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι στην Ελλάδα»

Ο Κάρλος Ζέκα μίλησε στο SDNA για τις πρώτες του μέρες μακριά από τα γήπεδα και ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στον χώρο του ποδοσφαίρου, χωρίς να γνωρίζει ωστόσο αν το μέλλον του βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα.

Τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε την προηγούμενη σεζόν ο Κάρλος Ζέκα, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών να τον βραβεύει για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το SDNA βρέθηκε στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ και μίλησε με τον Ελληνο-Πορτογάλο, με τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού να δηλώνει σίγουρος πως το μέλλον του θα είναι στο ποδόσφαιρο, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν αυτό θα είναι στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κάρλος Ζέκα:

Για το πως νιώθει που πλέον έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση:

«Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο πιο εύκολο γιατί είχα σταματήσει πρόσφατα και ήταν ωραίο που είχα χρόνο για εμένα και την οικογένειά μου. Τώρα μου λείπει πολύ το ποδόσφαιρο, η καθημερινότητα, οι προπονήσεις, οι συμπαίκτες μου, να αγωνίζομαι, μου λείπουν όλα. Ωστόσο, αυτή είναι μία διαδικασία που ήξερα πως πρέπει να περάσω και να την καταλάβω.»

Για το τι είναι αυτό που του λείπει περισσότερο από όλα:

«Οι αγώνες είναι αυτοί που μου λείπουν περισσότερο από όλα. Μία ζωή προετοιμάζεσαι για το παιχνίδι την Κυριακή και τώρα δεν υπάρχει κάτι. Αλλά εντάξει, τώρα προχωράμε στη ζωή και σίγουρα θα βρω κάτι άλλο να κάνω.»

Για το αν το μέλλον του παραμένει στο ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα:

«Εγώ το μέλλον μου θέλω να είναι στο ποδόσφαιρο. Προετοιμάζομαι για το next-step και πάω να σπουδάσω για αυτό, αλλά το μέλλον θέλω να με βρει πάλι στο ποδόσφαιρο. Τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ ή κάπου αλλού.»

Για το αν θέλει να γίνει προπονητής:

«Όχι, όχι, σίγουρα όχι δεν θα γίνω προπονητής. Αυτό δεν το έχω ακόμη, σε άλλο πόστο θα είμαι εγώ.»