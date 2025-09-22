Λανουά: «Έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Ολυμπιακό - Κακώς δε μέτρησε το γκολ της Κηφισιάς με τον Άρη» (vid)

Στην καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων της αγωνιστικής ο Στεφάν Λανουά τόνισε πως ο Ολυμπιακός έπρεπε να πάρει πέναλτι στο ντέρμπι, ενώ ανέφερε ότι κακώς δεν μέτρησε το γκολ της Κηφισιάς απέναντι στον Άρη. Σωστά δε μέτρησαν τα γκολ σε Λάρισα και Τούμπα, πρόσθεσε.

Αρκετή... δουλειά για τον Γάλλο αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ που εντόπισε λάθος απόφαση του Γερμανού Αϊτεκίν στο μαρκάρισμα του Καμπελά από τους Τετέ και Καλάμπρια, χρεώνοντας τον άσο του Ολυμπιακού με «θέατρο» και κίτρινη κάρτα αντί να δώσει πέναλτι υπέρ του.

Δυο λάθη στο Αγρίνιο, όπου το γκολ του Τετέι είναι κανονικό και κακώς ακυρώθηκε για χέρι, όντας ακούσιο. Στη συνέχεια δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Άρη σε κράτημα του Μορόν από τον Παντελίδη, επισημαίνοντας ότι το VAR έπρεπε να επέμβει. Βέβαια, ο Ισπανός επιθετικός ήταν εκτεθειμένος, οπότε θα προηγούνταν το οφσάιντ του Μορόν.

Σωστά δεν μέτρησε το γκολ του Μαρίν για την ΑΕΚ, καθώς βρήκε στο χέρι του Πινέδα, ενώ και στην Τούμπα ορθώς ακυρώθηκε το τέρμα του Παναιτωλικού για φάουλ στο ξεκίνημα. Σωστή και η αποβολή του Χριστογεώργου στο Λεβαδειακός - ΟΦΗ.