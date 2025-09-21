Πρεμιέρα με οκτάρα για την ΑΕΚ!

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά τη νέα σεζόν, επικρατώντας με 8-0 του ΑΟ Τρίκαλα 2011 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων.

Η ομάδα του Νίκου Κωτσοβού έδειξε από το πρώτο παιχνίδι ότι θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, συνεχίζοντας με τον ίδιο επιθετικό ρυθμό που είχε και πέρυσι.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την Ένωση, που άνοιξε το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με τη Ζάγκλη. Στο 8’ η Νεφρού διπλασίασε τα τέρματα με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής, ενώ στο 25’ η Τζουτζουράκη έκανε το 3-0 με προβολή από κοντά. Η Βιολάρη, αφού πρώτα είχε δοκάρι, πέτυχε το 4-0 με όμορφη ενέργεια, ενώ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου η Χαμαλίδου ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0.

Στην επανάληψη, παρά τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο ρυθμός δεν έπεσε. Η Στεφάτου στο 71’ έκανε το 6-0, η Κόγγουλη στο 82’ έγραψε το 7-0, ενώ στο 89’ η Λάρσον έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 8-0.

ΑΕΚ (Νίκος Κωτσοβός): Γιαννακούλη, Νεφρού (8'), Ζάγκλη (1'), Παυλοπούλου, Καπνίση, Γεωργίου, Παναγιώτου, Λάρσον (89'), Σάιχ, Χαμαλίδου (42'), Βιολάρη (38'), Κόγγουλη (82'), Τζουτζουράκη (25') Στεφάτου (71').

ΘΕΟΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 (Νίκος Βαλομάνδρας): Δραγούτσου, Ευστρατίου, Νεοφύτου, Μπέου, Κατσιγιάννη, Ζέλεβα, Κεχαγιά, Χατζηιωάννου, Κυριζάκη, Μποβελέτη, Δρακογιαννάκη.