Καταγγελία διαιτητή για απειλές από τον Ζεράρδ Πικέ!

Ο διαιτητής της αναμέτρησης της Ανδόρας με την Μιραντές έγραψε στο φύλλο αγώνα ότι αυτός και ο βοηθός του δέχθηκαν φραστική επίθεση από τον Ζεράρδ Πικέ.

Το φύλλο αγώνα καίει τον ιδιοκτήτη της Ανδόρας, Ζεράρδ Πικέ ο οποίος στο τούνελ των αποδυτηρίων μίλησε με προσβλητικό ύφος στον διαιτητή και τον βοηθό της αναμέτρησης με την Μιραντές που έληξε με 1-1 χάρη σε μία αμφισβητούμενη απόφαση για πέναλτι κατά της Ανδόρας από τον διαιτητή, παρά την αντίθετη γνώμη του VAR: «Μετά την λήξη του ματς και ενώ βρισκόμασταν στο τούνελ για τα αποδυτήρια, ο Ζεράρδ Πικέ πλησίασε τον πρώτο βοηθό μου Χαουμε Νογκές Γιόρενς σε πολύ κοντινή απόσταση φωνάζοντας με πολύ επιθετικό ύφος και λέγοντας: «Είστε άτιμοι κλέφτες. Είναι ντροπή».

Ο διαιτητής της αναμέτρησης Αλόνσο ντε Ένα Βολφ περιγράφει λεπτομερώς τη λεκτική επίθεση από τον πρώην άσο της Μπαρτσελόνα, που μετά από όλα αυτά κινδυνεύει με βαριά καμπάνα από την πειθαρχική επιτροπή.