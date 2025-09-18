«Σπάει» νέο ρεκόρ με την ΑΕΚ ο Μάνταλος

Ο αρχηγός της Ένωσης είναι ο μακροβιότερος παίκτης σε οποιαδήποτε ομάδα της Super League 1 και ετοιμάζεται να τρυπήσει το «φράγμα» των 400 εμφανίσεων.

Ανήμερα των γενεθλίων του (31/8), παίζοντας απέναντι στον Αστέρα AKTOR (1-0), ο Πέτρος Μάνταλος κατέγραψε μια ιστορική επίδοση, καθώς έπιασε τις 357 συμμετοχές με Ξάνθη και ΑΕΚ στην κορυφαία κατηγορία, ανεβαίνοντας στην 62η θέση με τις περισσότερες σε επίπεδο Α' Εθνικής/Super League και φθάνοντας τους Γιώργο Βλάχο και Τόνι Σαβέσκι.

Σύμφωνα με την βάση δεδομένων του «transfermarkt.gr», ο 34χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να ξεπεράσει τις 400 «κιτρινόμαυρες» εμφανίσεις συνολικά. Αυτή την στιγμή αριθμεί 397, ενώ στη σχετική λίστα εμφανίζονται και οι υπόλοιποι μακροβιότεροι ποδοσφαιριστές για κάθε ένα από τους 14 συλλόγους της «SL1».