Μεντιλίμπαρ: «Έπρεπε να δείξουμε καλύτερο πρόσωπο, δεν ήμασταν όσο πιεστικοί και γρήγοροι έπρεπε και μας διάβασαν»

Για την ισοπαλία του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αναφέρθηκε στους λόγους που οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, παρόλο που έπαιζαν με παίκτη περισσότερο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου

-Για πρώτη φορά είδα τον Ολυμπιακό τόσο αγχωμένο. Ούτε στον τελικό του Κόνφερενς δεν ήταν έτσι. Συμφωνείτε;

-«Δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται επειδή δεν ήταν στη μέρα μας ή είχαμε άγχος. Μετά την αποβολή έπρεπε να δώσουμε περισσότερα πράγματα που δεν δώσαμε. Έπρεπε να είμαστε πιο πιεστικοί και πιο γρήγοροι. Οι ευκαιρίες μας δεν ήταν εύστοχες. Ο αντίπαλος αμύνθηκε πολύ καλά. Ήταν πολύ αποτελεσματικός στις δικές μας προσπάθειες και για αυτό ήρθε το αποτέλεσμα».



-Επειδή έχει παρατηρηθεί και σε άλλα παιχνίδια που παίζουν κλειστά οι αντίπαλοι, αν είναι θέμα δημιουργίας ευκαιριών ή αν έχει έναν τρόπο να το αντιμετωπίσει, γιατί θα βρει πολλές κλειστές άμυνες.

-«Δεν ξέρουμε αν οφείλεται στη δική μας κακή επιθετική λειτουργία ή στην πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία του αντιπάλου. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ με το πρωτάθλημα. Πρόκειται για ομάδες που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό απ’ ό,τι κάνουν στα δικά τους πρωταθλήματα. Πρόκειται για την καλύτερη διοργάνωση που υπάρχει. Θα έπρεπε κι εμείς να είμαστε πολύ πιο εύστοχοι, πολύ πιο καλοί στην επιθετική μας λειτουργία. Εκείνοι εκμεταλλεύτηκαν άριστα τις συνθήκες. Κατάφεραν να εστιάσουν μόνο στην άμυνά τους και το έκαναν με επιτυχία. Μας δυσκόλεψαν, δεν επιβληθήκαμε σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι έπρεπε να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο».



-Αιφνιδιαστήκατε που έπαιξε ο αντίπαλος με τρεις αμυντικούς; Στα επόμενα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ θα δείξετε τις επιθετικές αρετές που διαθέτει η ομάδα σας;

-«Είναι η πρώτη φορά που έπαιξε με τρεις αμυντικούς, αλλά δεν επηρέασε το ματς, γιατί χτύπησε και ο αντίπαλος αμυντικός. Εχουμε αντιμετωπίσει αρκετές ομάδες που έπαιξαν με αυτές τις ομάδες. Ό,τι και να έκανε ο αντίπαλος που ήταν αποτελεσματικός στην άμυνα, σήμερα παίξαμε που είναι θεωρητικά από το χαμηλότερο πρωτάθλημα από τους οκτώ που θα αντιμετωπίσουμε και έπρεπε να δείξουμε περισσότερα πράγματα. Σίγουρα στο μέλλον περιμένουμε να δείξουμε περισσότερα πράγματα».



-Πιστεύετε ότι έλειψε ο Ζέλσον από την ομάδα;

-«Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Όλοι ξέρουμε πώς μας βοήθησε. Όμως νομίζω ότι έχουμε ένα ρόστερ που δεν επηρεάζεται από τραυματισμούς».



-Η Πάφος έχει παίξει ήδη έξι παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων. Για τον Ολυμπιακό ήταν το πρώτο. Αυτό παίζει ρόλο επειδή βρισκόμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν;

-«Σίγουρα έπαιξαν πολλά σημαντικά ματς. Ήταν πραγματικά μέσα στη διοργάνωση, γιατί έπαιξαν πολλές προκριματικές φάσεις. Κι αυτό τους βοήθησε να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Όμως δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι. Έχουμε παίξει φιλικά υψηλού επιπέδου, παιχνίδια πρωταθλήματος και θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα».