Χωρίς να θέλξει με την εικόνα του ο Ολυμπιακός κέρδισε την Αρμάνι (76-71) στο τουρνουά της Κρήτης , ωστόσο έδειξε πως θέλει δουλειά ενόψει της συνέχειας. Την Κυριακή (21/9, 20:30) ο τελικός της διοργάνωσης με τον Ερυθρό Αστέρα.

«Ερυθρόλευκο» προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο με όπλο την… άμυνα

Με το «καλό» του αρχικό σχήμα ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Μιλουτίνοφ να σημειώνει τους πρώτους «ερυθρόλευκους» πόντους και τον Βεζένκοφ να διαμορφώνει το 6-2 με τέσσερις προσωπικούς πόντους. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κυκλοφορούσαν όμορφα την μπάλα, κρατώντας παράλληλα χαμηλά στο σκορ την ιταλική ομάδα (4π. σε 6’) για να αποκτήσει αέρα 7π. (11-4 στο 6’). Η ομάδα του Μεσίνα απάντησε με σερί 6-0 μειώνοντας σε απόσταση ενός πόντους (11-10 στο 7’), με τον Μάνιον να βάζει για πρώτη φορά την ομάδα του μπροστά στο σκορ (11-12). Ο ΜακΚίσικ ευστόχησε στο πρώτο «ερυθρόλευκο» τρίποντο για το 17-12, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το πρώτο δεκάλεπτο.

Χωρίς καθαρό μυαλό ο Ολυμπιακός, επέβαλε τον ρυθμό της η Αρμάνι

Με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του ΛεΝτέι μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Αρμάνι, με τον Ολυμπιακό να μένει χωρίς σκορ για περίπου 3’ (17-17). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν χάσει τον ρυθμό τους επιθετικά, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να οδηγούνται σε βεβιασμένες επιθέσεις. Η Αρμάνι είχε φέρει το παιχνίδι στον ρυθμό της, με τους Μπούκερ και Μπολμάρο να δίνουν σκορ μέσα από την ρακέτα για το +5 (26-31 στο 19’). Ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς καθαρό μυαλό, είχε μείνει πολύ χαμηλά σε σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο σκοράροντας μόλις 9π. σε 10’ και την ομάδα του Μεσίνα να πηγαίνει προηγούμενη στα αποδυτήρια με +5 (26-31).

Βρήκε σουτ από τα 6.75μ. ο Ολυμπιακός, διατήρησε το προβάδισμα της η Αρμάνι

Μπράουν και Ουόκαπ διαμόρφωσαν το 29-33 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Μιλουτίνουφ να δίνει σκορ μέσα από την ρακέτα για το 33-25 στο 22’. Η Αρμάνι εξακολουθούσε να είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, με τους Μπράουν και ΛεΝτέι να βρίσκουν σκορ από μακριά για να στείλουν για πρώτη φορά την ομάδα τους στο +9 (36-45 στο 25’). Οι Ιταλοί εκτόξευσαν την διαφορά στο +13 (36-49 στο 26’), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν φανερό επιθετικό πρόβλημα. Ο Φουρνιέ με δυο συνεχόμενα σουτ από τα 6.75μ. μείωσε άμεσα στο -5 για τους Πειραιώτες (44-49 στο 28’), με τον Γάλλο άσο να φτάνει τους 10π. Ο Βεζένκοφ με μακρινό τρίποντο ροκάνισε την διαφορά σε απόσταση ενός σουτ (51-53 στο 29’), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το τρίτο δεκάλεπτο.

Έσφιξε την άμυνα του, ανέβασε την ένταση του και κέρδισε την Αρμάνι ο Ολυμπιακός

Ο Πίτερς με τρίποντο μείωσε σε 54-55 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τον Λι να βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ ύστερα από αρκετή ώρα (56-55 στο 33'). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, με τον Ουόρντ να καρφώνει για το 59-57 στο 34'. Οι Πειραιώτες επέβαλαν τον ρυθμό τους, έτρεξαν το γήπεδο με τον Λι και τον ΜακΚίσικ και άνοιξαν την διαφορά στο +4 (65-61), με τον Ντόντα Χολ να κυριαρχεί στην ρακέτα για το 67-61 στο 37'. H Ιταλική ομάδα μείωσε με 4-0 σερί σε 67-65 στο 38', με τον Φουρνιέ να σκοράρει για τρείς από την γωνία για το 70-65. Ο Μπράουν μείωσε σε 70-67 ένα λεπτό πριν το τέλος, με τον Ουόκαπ να γράφει το 71-67 με 1/2β. Ο Μάνιον με λέι-απ μείωσε σε 71-69, ενώ ο Βεζένκοφ με 2/2β. διαμόρφωσε το 73-69, 45'' πριν το φινάλε. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα ο Βεζένκοφ με 1/2β. έκανε το 74-69, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τελικά με 76-71.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 26-31, 51-53, 76-71