Απάντηση ΔΕΑΒ σε όσους ήθελαν κλειστή Λεωφόρο στο ντέρμπι: «Ενεργήσαμε εντός προθεσμίας»!

Ξεκάθαρη η ΔΕΑΒ για την απόφασή της να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό και τον χρόνο στο οποίο ανακοινώθηκε η ποινή, αναφορικά με τα τα δημοσιεύματα που ήθελαν να κλείσει η Λεωφόρος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ αναφορικά με τα καθίσματα που πέταξαν οπαδοί των Πρασίνων στο Πανθεσσαλικό μετά την ήττα από την Κηφισιά.

Όπως αναφέραμε, μετά και την αλλαγή του αθλητικού νόμου, θα πρέπει να παρέλθει το πενθήμερο που ορίζει και ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ για τις ποινές έδρας, κι ως εκ τούτου δεν υφίστατο θέμα μη παρουσίας κόσμου στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Παρά ταύτα τις τελευταίες ώρες υπήρχαν αρκετά δημοσιεύμα που πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ακολούθως έψεγαν τη ΔΕΑΒ περί δήθεν... καθυστερημένης απόφασης, με την Επιτροπή ωστόσο να παίρνει επίσημα θέση, ξεκαθαρίζοντας ότι ενήργησε εντός προθεσμίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

2. Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν την επιβολή από την ΔΕΑΒ της Διοικητικής Κύρωσης της διεξαγωγής μίας αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για ρίψη από φιλάθλους της καθισμάτων εντός της κερκίδας, πρόσφορων να προκαλέσουν σωματικές κακώσεις προσώπων, στον αγώνα της 14ης Σεπτεμβρίου 2025 με την ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ, η ΔΕΑΒ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό προς αποκατάσταση της αληθείας ως εξής:

α) Οι ρίψεις αντικειμένων πρόσφορων να προκαλέσουν σωματικές κακώσεις φυσικών προσώπων τιμωρούνται όταν λαμβάνουν χώρα όχι μόνον εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και τόσο εντός των κερκίδων όσο και των αποδυτηρίων του γηπέδου.

β) Η ΔΕΑΒ ενήργησε εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την τέλεση του συγκεκριμένου αγώνα (έκδοση Πράξης στις 17/09/2025) και αφού περιήλθαν στην κατοχή της οι εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ., των παρατηρητών του αγώνα καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, στοιχεία τα οποία πρέπει να αποσταλούν σε αυτή εντός 48 ωρών από την τέλεση του αγώνα, όπως ορίζει για όλα τα παραπάνω η διάταξη του άρθρου 1 Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθρο 105 του νόμου 5224/05-08-2025.

γ) Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, παρ. 2, περ. γ), εδάφιο β., του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλει η ΔΕΑΒ εκτίονται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, ή η ΑΑΕ (και εν προκειμένω η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) είναι γηπεδούχος, εκτός (όπως συμβαίνει στην κρινόμενη περίπτωση) εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από 5 ημέρες, όποτε η πράξη της ΔΕΑΒ εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική.