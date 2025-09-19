Aγραβάνης για την άσεμνη χειρονομία του Φουρνιέ: «Σε παγώνει όταν το βλέπεις στην οθόνη - Έχουμε ξεφύγει...» (vid)

Ο Δημήτρης Αγραβάνης σχολίασε σε εκπομπή της ΚingBet την άσεμνη χειρονομία του Εβάν Φουρνιέ στο Game 3 των τελικών της GBL με τον πρώην παίκτη των «πρασίνων» να σημειώνει πως σαν εικόνα σε ... παγώνει όταν το βλέπεις.
Θυμίζουμε σε προηγούμενη τοποθέτηση του ο Έλληνας άσος είχε σχολιάσει μέσω instagram πως αν το είχε κάνει ο ίδιος είχε αποκλειστεί για την μισή σεζόν.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Έκανε το χειρότερο. Δηλαδή αυτή την χειρονομία δεν μπορώ να καταλάβω πως την κάνει ένας αθλητής στους οπαδούς, οσο τρελαμένος και να είσαι. Είναι πολύ άσχημη χειρονομία. Δεν λέω ότι τα έχω με τον παίκτη, γενικά όποιος και να το έκανε θα το έλεγα αυτό. Είναι ωραίος τύπος, αλλά αυτή η χειρονομία σε παγώνει όταν την βλέπεις στην οθόνη. Γιατί εγώ το παιχνίδι το έβλεπα. Τι κάνουνε, όπα, έχουμε ξεφύγει σαν αθλητές. Αν το είχα κάνει εγώ θα είχα φάει απαγόρευση δυο χρόνια από την Ελλάδα και θα έφευγα από την χώρα»
