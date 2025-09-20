Χιμένεθ: «Πολύ σημαντική νίκη - Παιχνίδι με παιχνίδι για να πάρουμε κάποιον τίτλο»

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε την επικράτηση του Άρη κόντρα στην Κηφισιά με 0-1 ο Μανόλο Χιμένεθ, τονίζοντας πως οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά με στόχο την κατάκτηση κάποιου τίτλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα που μας έβαλε δύσκολα σήμερα. Η Κηφισιά έχει έμπειρους παίκτες με ποιότητα. Είναι σίγουρο ότι η αποβολή τους κόστισε. Εμείς έπρεπε να ελέγξουμε το παιχνίδι, κάναμε κάποια λάθη που τους επέτρεπαν να βγουν σε αντεπιθέσεις».

Για τις τρεις συνεχόμενες νίκες: «Αυτό που περιμένω είναι η ομάδα μου να είναι ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι. Θα πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιον τίτλο. Δουλέψαμε πολύ καλά, πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς».