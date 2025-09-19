Στην αγορά για γκαρντ ο Ολυμπιακός μετά και τον τραυματισμό του Έβανς

Ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά κι αναζητά άμεσα την προσθήκη ενός γκαρντ μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Οι «ερυθρόλευκοι» τσεκάρουν και πάλι περιπτώσεις για τη θέση «1», μετά και τον τραυματισμό του Αμερικανού άσου, που υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και θα μείνει εκτός για 15-20 μέρες.

Έτσι κι αλλιώς στον Ολυμπιακό αναζητούσαν ακόμα έναν γκαρντ για να προστεθεί στο ρόστερ, με την ανάγκη να γίνεται ακόμα πιο επιτακτική πλέον και την ομάδα του Πειραιά να θέτει σε προτεραιότητα το θέμα.

Οι επιλογές στην παρούσα φάση προφανώς και είναι μειωμένες και μένει να φανεί ποιες περιπτώσεις θα ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός και ποιος θα είναι ο εκλεκτός.