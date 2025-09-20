Δεύτερη ήττα και αποκλεισμός για τη Βουλιαγμένη – Συνεχίζει στο Euro Cup

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης ολοκλήρωσε την παρουσία του στον προκριματικό όμιλο του LEN Champions League με δεύτερη διαδοχική ήττα, αυτή τη φορά από τη Μλάντοστ με 16-4, και πλέον στρέφει την προσοχή του στο LEN Euro Cup.

Με τη δεύτερη ήττα της στον προκριματικό όμιλο, η ομάδα του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς τερμάτισε τρίτη και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία της στο Euro Cup, όπου αγωνίζονται ήδη Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης.

Η κροατική ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα του αγώνα, κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα 3-1. Η Βουλιαγμένη ισοφάρισε προσωρινά με τον Σπάχιτς, όμως η συνέχεια ήταν δύσκολη, καθώς δέχθηκε πέντε αναπάντητα γκολ και βρέθηκε στο ημίχρονο πίσω με 9-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η ελληνική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η αποβολή του Σαπουνάκη με τρεις ποινές έφερε επιπλέον δυσκολίες. Η Μλάντοστ συνέχισε να σκοράρει και ανέβασε τη διαφορά στο 12-4, με τον Λόντσαρ να κάνει το απόλυτο στις προσπάθειές του.

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον προπονητή των Κροατών να μοιράζει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του. Το τελικό 16-4 αντικατοπτρίζει την υπεροχή της Μλάντοστ, που είχε τους Μπάσιτς και Λόντσαρ κορυφαίους σκόρερ (από 4 γκολ).

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 6-2, 3-1, 4-0.

ΝΟ Βουλιαγμένης (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Τρούλος, Καστρινάκης 1, Τε Ρίλε, Σπάχιτς 1, Ανδρεάδης, Χατζής 1, Αγγελόπουλος, Μπέλεσης, Αλμύρας, Ούμποβιτς, Σαπουνάκης, Γιαννάτος 1, Πατσιλινάκος, Λεβάντης.

Μλάντοστ (Μπάζιτς Ζόραν): Μάρσελιτς, Μπάσιτς 4, Τόνσινιτς 1, Μπούλμπασιτς 1, Μπάμπιτς, Ντόμπριτς, Μπούκιτς 1, Λάζιτς, Ναγκάεβ 1, Βρλιτς 1, Βουκίσεβιτς 1, Κάρκοβ 2, Κούμπρανιτς, Λόντσαρ 4.