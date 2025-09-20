Χιμένεθ: «Ταπεινότητα, δουλειά και ένταση - Να δίνουμε την ψυχή μας στο χορτάρι»

Στα χαρακτηριστικά που θέλει να υιοθετήσει ο Άρης στάθηκε μετά την νίκη απέναντι στην Κηφισιά με 0-1 ο Μανόλο Χιμένεθ, αναφέροντας πως οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να δίνουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου:

«Όλη η αξία πάει στους παίκτες. Στο πρώτο παιχνίδι προσπάθησα να οργανώσω την ομάδα αρκετά γρήγορα. Κοίταξα όμως και τα δύο προηγούμενα ματς του συναδέλφου μου (σ.σ. Ουζουνίδη). Στο πρώτο ματς έχω το 50% της ευθύνης για τη νίκη.

Σιγά-σιγά μαθαίνω τους παίκτες μου. Χρειαζόμαστε τους παίκτες που είναι τραυματίες και πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί για 90 λεπτά σε κάθε ματς» ήταν το πρώτο σχόλιο του Ισπανού τεχνικού, πριν την διαδικασία των ερωτήσεων.

Για το τι κράτησε από την εικόνα του Άρη: «Σήμερα, στο δεύτερο μέρος είχαμε 100% τον έλεγχο του αγώνα. Ξεχάσαμε όμως ότι η Κηφισιά είναι δουλεμένη ομάδα και καλή στις αντεπιθέσεις με τον Τεττέη. Αυτό που είδαμε είναι ότι ακόμα και με παίκτη παραπάνω, στις στατικές φάσεις η Κηφισιά ήταν επικίνδυνη.

Στις στατικές φάσεις δεν παίζει ρόλο το αριθμητικό πλεονέκτημα. Δώσαμε την ευκαιρία στην Κηφισιά να μπει στην περιοχή μας με ανόητα λάθη. Ωστόσο τα παιδιά προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν».

Για την επιμονή του Άρη ως το τέλος: «Είναι ξεκάθαρο ότι τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται μέχρι το τέλος. Την τελευταία φορά που κατέκτησα τίτλο στην Ελλάδα, πέντε-έξι ματς ήρθαν στις καθυστερήσεις. Για μένα δεν υπάρχει ένταση μόνο στην αρχή ή μετά. Εφόσον μπορούμε, πρέπει να το κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπορεί να μην κάνουμε καλό ματς, αλλά η ένταση είναι αδιαπραγμάτευτη».

Για τις τρεις νίκες: «Το καλύτερο φάρμακο στο ποδόσφαιρο είναι οι νίκες. Είναι σίγουρο ότι η νίκη απέναντι στον Ατρόμητο βοήθησε την ομάδα να… σηκωθεί ψυχολογικά μετά από ισχυρά πλήγματα που δεχθήκαμε. Δεν είμαστε, όμως, ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης ούτε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Ταπεινότητα, δουλειά και ένταση. Κάποια στιγμή θα κερδίσουμε, κάποια θα χάσουμε αλλά πάντα πρέπει να δίνουμε την ψυχή μας στο χορτάρι.

Επίσης, είμαι ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου. Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα δίχως κόσμο. Πρέπει να υπερασπιστούμε με τιμή τη φανέλα του Άρη. Στο ποδόσφαιρο βέβαια υπάρχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα αλλά με τη στήριξη του κόσμου θα είμαστε πάντα δυνατοί».

Για το δεύτερο παιχνίδι σε λίγες μέρες στο Αγρίνιο: «Το ότι παίξαμε εδώ πριν λίγες μέρες, μας βοήθησε. Το χορτάρι είναι σε καλή κατάσταση, μπορείς να παίξεις καλό ποδόσφαιρο. Ξέραμε όμως ότι η Κηφισιά είναι καλή ομάδα και θα προσπαθούσε να το εκμεταλλευτεί για να παίξει καλά».

Για το παιχνίδι απέναντι στο Μαρκό για το κύπελλο: «Σοβαρότητα και ταπεινότητα… Ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι να το θεωρήσουμε εύκολο. Οι ποδοσφαιριστές χαμηλότερων κατηγοριών έχουν κίνητρο όταν παίζουν με μεγαλύτερες ομάδες όπως ο Άρης.

Θέλουν να αποδείξουν ότι αξίζουν να παίζουν σε ανώτερες κατηγορίες. Για αυτό υπάρχουν πάντα εκπλήξεις. Αν δεν σεβαστούμε τον αντίπαλό μας ως μεγάλο αντίπαλο, θα έχουμε κάνει κακό ξεκίνημα».