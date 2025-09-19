Ο απόλυτος σεβασμός της κληρονομιάς και όσων πρέσβευε ο Παύλος Γιαννακόπουλος

Το ταξίδι στην Αυστραλία συμβολίζει την πορεία του Παναθηναϊκού από τον «τάφο του Ινδού» σε παγκόσμιο brand, ενσαρκώνει το όραμα του κορυφαίου παράγοντα όλων των εποχών: Ομάδα υπερδύναμη, όμως πάντα δίπλα στον κόσμο. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Κάποτε παρακολουθούσαμε το ετήσιο τουρνουά «Γκομέλσκι» και το θεωρούσαμε το κορυφαίο της Ευρώπης. Το legacy και η γιγάντωση του Παναθηναϊκού, ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα. Το ετήσιο «Παύλος Γιαννακόπουλος», είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί τιμά τις αξίες, τις αρχές, την μνήμη του ανθρώπου που εμπνεύστηκε και υλοποίησε μαζί με την οικογένειά του, το όραμα ενός Παναθηναϊκού που θα αποτελεί κορυφαία δύναμη.

Τέτοιο το μεγαλείο του επιτεύγματος, με αποτέλεσμα να φαντάζει δύσκολο ένα απλό τουρνουά να αποτυπώσει στον απόλυτο βαθμό όσα εκφράζει η κληρονομιά του κορυφαίου αθλητικού παράγοντα.

Η παρουσία κορυφαίων ομάδων στο ΟΑΚΑ, είναι σαφώς τιμή στην μνήμη του. Κάτι που συνέβαινε στο παρελθόν. Η σύνδεση με την ιστορία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ήταν κάτι ξεχωριστό. Η απόλυτη αποτύπωση του οράματος και του επιτεύγματος του Παύλου Γιαννακόπουλου, ήρθε στην Αυστραλία. Εκεί εκφράστηκε η διαδρομή προς την κορυφή, μέχρι και η φιλοσοφία του αείμνηστου ηγέτη των «πράσινων».

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, άρχισε η διαδρομή προς την κορυφή. Έχοντας μοναδικό στόχο όχι απλά την ελληνική κορυφή, αλλά τη μετατροπή του Παναθηναϊκού σε υπερδύναμη της Ευρώπης. Πλέον οι «πράσινοι» έγιναν ένα παγκόσμιο brand.

Ταξίδι το οποίο άρχισε από τον «τάφο του Ινδού». Βήμα-βήμα, με πίστη, όραμα και αφοσίωση, έφτασε στην ευρωπαϊκή κορυφή. Την οποία επανέλαβε και τη μονιμοποίησε. Εκείνο που όλοι αποτύγχαναν να κάνουν, ο Παναθηναϊκός του Παύλου και της οικογένειας Γιαννακόπουλου, το έκανε συνήθεια.

Το όραμα αυτό λοιπόν, έφερε το «τριφύλλι» στην Αυστραλία. Σε ένα ταξίδι που μιμείται την πορεία του αείμνηστου ηγέτη. Από τα στενά πλαίσια ενός μικρού γηπέδου γεμάτου αγάπη και συναίσθημα, ως την αναγνώριση και την αποθέωση στην άλλη άκρη της γης!

Πάντα όμως, με την ίδια ταπεινότητα. Την ίδια φιλοσοφία η οποία δεν αλλάζει όσα μεγαλεία, όσες πρωτιές, όσοι παικταράδες κι αν φορέσουν τη φανέλα. Μια ομάδα οικογένεια, που σέβεται τους ανθρώπους της. Οικογένεια σε ευρύ πλαίσιο. Δεν είναι απλά τα μέλη της εκάστοτε αποστολής δηλαδή. Είναι όσοι αγαπούν το «τριφύλλι». Όσοι είναι δίπλα του στην πορεία του.

Αυτό έκαναν οι «πράσινοι» στην Αυστραλία. Ως παγκόσμιο brand πλέον, άφησαν πίσω τους την εγχώρια τοξικότητα. Δεν ασχολήθηκαν με μικρότητες. Ακολούθησαν τα βήματα του ιστορικού τους ηγέτη, πάντα κοιτώντας προς το μεγαλείο και ποτέ προς τη λάσπη που προσπαθούν να τους τραβήξουν.

Δίπλα στον κόσμο. Δίπλα στον ελληνισμό. Δίπλα στους Παναθηναϊκούς της Αυστραλίας, που λαχταρούσαν και δεν μπορούσαν να φανταστούν πως θα δουν ποτέ στα μέρη τους το «τριφύλλι». Έγινε, στο όνομα του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Η αγκαλιά της Δέσποινας Γιαννακοπούλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο οπαδός με τη σημαία που κουβάλησε ο πατέρας του όταν μετανάστευσε 11 ετών το 1971. Τα νέα παιδιά με τους παραδοσιακούς χορούς. Τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς, που καλά-καλά δεν μιλάνε ελληνικά αλλά ήθελαν αυτή τη σύνδεση με τον τόπο τους. Μέσω του Παναθηναϊκού.

Και οι «πράσινοι» το έκαναν πράξη. Όπως ακριβώς ήθελε ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Από τα χαμηλά, στα αστέρια. Από την Αθήνα, στη Μελβούρνη. Από τους εγχώριους τίτλους, σε παγκόσμιο brand. Πάντα με τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες. Την παράδοση, το σεβασμό και τη σύνδεση με τον κόσμο.

Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να τιμηθεί η μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου… Τα υπόλοιπα κέρδη των «πράσινων», περνούν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.