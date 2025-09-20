Τετέ: «Το ποδόσφαιρο σου δίνει την ευκαιρία να έχεις έναν επόμενο αγώνα...»

Ο Τετέ μίλησε για το αυριανό «αιώνιο» ντέρμπι αλλά και την δύσκολη εβδομάδα που πέρασε η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μίλησε για την ήττα από την Κηφισιά και την αλλαγή προπονητή στην ομάδα, ενώ εξήγησε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο όσα δουλεύουν στις προπονήσεις.

Ολόκληρες οι δηλώσεις του θα προβληθούν στο Pre-Game του μεγάλου ντέρμπι, στα πλαίσια της εκπομπής «SportShow» της Cosmote TV.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ήρθε αρχικά η ήττα από την Κηφισιά και στη συνέχεια η λύση συμβολαίου του προηγούμενου προπονητή. Μια περίεργη διαδικασία για εσάς, πόσο σας έχει επηρεάσει και τι είναι αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε για να επικεντρωθείτε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό;

«Πράγματι ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για εμάς. Καταρχάς χάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έπρεπε να είχαμε χάσει, αλλά τουλάχιστον το ποδόσφαιρο σου δίνει τη δυνατότητα, την ευκαιρία να έχεις έναν επόμενο αγώνα προσβλέποντας να τον κερδίσεις. Όπως συνέβη και στον αγώνα του Κυπέλλου με την Athens Kallithea. Όντως έχουμε ένα νέο προπονητή που έρχεται με καινούργιες ιδέες και σκέψεις. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι ν’ αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό με σκοπό τη νίκη».

Ξέρεις τι σημαίνουν τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκες σε πολλά πέρσι. Έχει κάποιες διαφοροποιήσεις ο αντίπαλος συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν. Έχοντας στο μυαλό σου πώς αγωνιστήκατε πέρυσι στα αντίστοιχα παιχνίδια, τι είναι αυτό που πιστεύεις πως πρέπει να κάνετε εσείς για να πάρετε το αποτέλεσμα και να αφήσετε πίσω όλες τις αρνητικές σκέψεις;

«Bεβαίως και είναι ένα ντέρμπι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, έχοντας τους παθιασμένους φιλάθλους μας οι οποίοι θα γεμίσουν το γήπεδο και θα μας στηρίξουν. Οι οπαδοί μας θα πρέπει να μας βοηθήσουν και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να τελειώνουμε καλά τις φάσεις μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όλα όσα δουλεύουμε στην προπόνηση να καταφέρουμε να τα βγάλουμε και στον αγωνιστικό χώρο».