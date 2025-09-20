Πομάσκι για Τεντόγλου: «Ο Μίλτος θα είναι ακόμα πιο δυνατός τη νέα χρονιά»

Από το Τόκιο κατευθείαν στην Αθήνα και από εκεί στη Βουλγαρία για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Ο Γιώργος Πομάσκι έφτασε το πρωί του Σαββάτου (20/9) στο «Ελ. Βενιζέλος» και χωρίς να χάσει χρόνο αναχώρησε οδικώς για τον τόπο καταγωγής του.

Λίγες μέρες χαλάρωσης τον περιμένουν, πριν επιστρέψει ξανά στη δουλειά, ξεκινώντας την προετοιμασία του Μίλτου Τεντόγλου για τη σεζόν του 2026.

Ο έμπειρος προπονητής έκανε τον απολογισμό του στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ για την παρουσία του χρυσού Ολυμπιονίκη στο Παγκόσμιο του Τόκιο, δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα για το τι δεν λειτούργησε όπως θα περίμενε ο κόσμος.

«Είναι λογικό ύστερα από εννέα χρόνια σε πολύ υψηλό επίπεδο, να έρθουν και οι στιγμές που ο αθλητής κουράζεται ή του λείπει το κίνητρο. Όχι ότι ο Μίλτος δεν έχει κίνητρο. Αυτό που κυνηγάει, όμως, πια είναι το κάτι παραπάνω, κι αυτός μπορεί να οδηγήσει και αυτόν και εμένα σε λάθος αποφάσεις. Έπειτα και το σώμα του αθλητή είναι λογικό να επιβαρύνεται.

Ο Μίλτος δεν είχε κάτι σοβαρό όσον αφορά τους τραυματισμούς, αλλά πιέστηκε για το κάτι παραπάνω, γιατί έχει μάθει να μην παραδίνεται. Είναι αθλητής αγώνων και αυτή η πίεση τον έβγαλε λίγο εκτός ρυθμού», είπε αρχικά ο Πομάσκι.

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα από τον τελικό του μήκους, τόνισε:

«Αυτός ο αγώνας μάς έδειξε ότι δεν μπορείς να είσαι συνέχεια στα κόκκινα, κάτι απολύτως λογικό. Ξέρετε, ψάχνουμε όλοι να βρούμε τι έγινε, αλλά λησμονούμε ότι κλείνει μια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίλτος πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο και μπήκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με ένα… αλματάκι στα 8.17. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος.

Μη ξεχνάμε ότι η χρονιά ξεκίνησε με μια ασθένεια που τον πήγε πίσω. Όπως είπα και στη δημόσια τηλεόραση, δεν μπαίνει κάθε σουτ, γκολ. Αναλύσαμε τι έγινε και συνεχίζουμε. Δεν κλαίμε. Κάναμε ένα βήμα που δεν βγήκε. Συνέβη με πολλούς πρωταθλητές σε όλον τον κόσμο. Και έπειτα, πάντα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έρχονται στο προσκήνιο νέα παιδιά. Τώρα χρειάζεται ξεκούραση και όλα θα πάνε καλά στη συνέχεια».

Όσο για το αν θα μπορούσε ο αθλητής του να επιλέξει να μην αγωνιστεί σε ορισμένες διοργανώσεις του 2025, ήταν ξεκάθαρος:

«Δεν μπορείς να πεις στον Μίλτο, περίμενε ένα χρόνο. Αυτό θα τον ισοπεδώσει. Είναι έντονη προσωπικότητα και αντλεί ενέργεια από την αδρεναλίνη. Είναι πολύ ανταγωνιστικός και αυτοί οι χαρακτήρες δεν μπορούν να μένουν ανενεργοί.

Μην λησμονούμε ότι σε μια σχέση αθλητή-προπονητή, ο αθλητής είναι αυτός που ορίζει την ταχύτητα. Ο προπονητής είναι, βέβαια, συνοδοιπόρος, αλλά την ένταση τη ρυθμίζει ο αθλητής. Στους φιλάθλους θα έλεγα να μην ανησυχούν. Ο Μίλτος θα είναι ακόμα πιο δυνατός τη νέα χρονιά!».