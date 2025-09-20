Πανιώνιος: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζούροβιτς (vid)

Την αποθέωση από τον κόσμο του Πανιωνίου γνώρισε ο Βλάντο Τζούροβιτς στο κλειστό της Γλυφάδας.

Στο πλαίσιο του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» και στο ημίχρονο με τη Βαρέζε ο 77χρονος πλέον Σέρβος προπονητής βραβεύτηκε από την ΚΑΕ Πανιώνιος, με τον κόσμο στο κλειστό της Γλυφάδας να τον χειροκροτάει και να κάνει το όνομά του σύνθημα.

Ο Τζούροβιτς, ο οποίος οδήγησε τον Πανιώνιο σε μια πενταετία υψηλών πτήσεων την πενταετία 1988-93 και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1991, ευχαρίστησε τον κόσμο και τον Πανιώνιο για την τιμητική αυτή κίνηση, ανταποδίδοντας το χειροκρότημα στους φιλάθλους.

Δείτε το βίντεο του SDNA με τον Φάνη Χριστοδούλου να δίνει στον Τζούροβιτς την τιμητική πλακέτα: