Νέο χτύπημα Ρούμπεν για Παπαδημητρίου: «Στον τελικό με τον Άρη, μου πήρε το περιβραχιόνιο»

Αυτή τη φορά ο πρώην αρχηγός του «Τριφυλλιού» έκανε ονομαστική αναφορά στον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, εξιστορώντας τι είχε συμβεί στον τελικό του Βόλου με τον Άρη.

Ο άλλοτε χαφ του «Τριφυλλιού» και νυν άσος της Κηφισιάς μίλησε ευθέως κατά του Γιάννη Παπαδημητρίου, αποκαλύπτοντας πως ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας του πήρε το περιβραχιόνιο πριν τον τελικό του Κυπέλλου με τον Άρη το 2024.

Από εκεί και πέρα, υποστήριξε ότι ο ίδιος άνθρωπος είναι αυτός που τον έθεσε εκτός ομάδας την επόμενη χρονιά, αν και εκείνος είπε ότι ήταν απόφαση προπονητή.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε στο «Frontal Rojo»:

«Δεν το έχω σχολιάσει ποτέ, αλλά θα μιλήσω. Στον τελικό με τον Άρη, ήμουν ο αρχηγός πριν από τον αγώνα. Αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο. Στα αποδυτήρια άφησα την τσάντα μου με όλα μου τα πράγματα και μετά πήγα στον αγωνιστικό χώρο να βρω τους συμπαίκτες μου κατά την αναγνωριστική βόλτα των δύο ομάδων.

Όταν επέστρεψα στα αποδυτήρια, δεν βρήκα τα πράγματά μου εκεί, ούτε το λάβαρο, ούτε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο τελικά δόθηκε σε άλλον συμπαίκτη μου. Βγήκα έξω από τα αποδυτήρια να ρωτήσω τι συμβαίνει και μου είπαν, πως ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο τεχνικός διευθυντής. Είπε, ότι δεν ήξερε ότι εγώ ήμουν ο αρχηγός.

Είπα στον τεχνικό διευθυντή, ότι ήταν η τελευταία φορά που έβαλε χέρι στα πράγματά μου, όταν εγώ δεν βρίσκομαι εκεί. Του εξήγησα, ότι η δουλειά του ήταν έξω από τα αποδυτήρια και όχι στα δικά μου πράγματα. Τον επόμενο χρόνο, με έκοψε από την ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, ήταν η απόφαση του προπονητή, αλλά ο προπονητής απολύθηκε από την ομάδα και εγώ ακόμα δεν έπαιζα. Ανέφερα στον κ. Παπαδημητρίου, «όταν τον διώξετε από την ομάδα, θα επιστρέψω στην ομάδα;» και μου απάντησε πως δεν γνώριζε κάτι.

Συγκεκριμένα, είπε «δεν γνωρίζω, γιατί υπάρχουν αρκετοί σαν εσένα στην ομάδα» κι άλλα πράγματα που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Μετέπειτα, έπρεπε να προπονηθώ μόνος μου, χωρίς να έχω το δικαίωμα να προπονηθώ με την ομάδα.

Μετά από τρεις σεζόν στον Παναθηναϊκό (και ως αρχηγός), όλο αυτό ήταν μια πολύ άσχημη χειρονομία. Πάντα σεβόμουν τον καθένα στην ομάδα, δεν έδειξα ασέβεια σε κανέναν στο κλαμπ. Κάποιες φορές αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο… Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στην Κηφισιά».